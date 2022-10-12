Лучшим фотографом 2022 года стала американка Карин Эйгнер с фотографией под названием "Большой гул".

Лондонский Музей естествознания подвел итоги ежегодного конкурса Wildlife Photographer of the Year, являющегося крупнейшим соревнованием фотографий дикой природы.

Об этом сообщается на сайте музея.

Лучшим фотографом 2022 года стала американка Карин Эйгнер с фотографией под названием "Большой гул" (The big buzz), на которой изображены пчелы.

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Используя макрообъектив, фотограф запечатлела бурную деятельность, когда жужжащий клубок кактусовых пчел кружился над горячим песком ранчо в Техасе.

Отмечается, что Эйгнер стала лишь пятой женщиной за 58-летнюю историю конкурса, удостоенной награды Adult Grand Title Winner.

Лучшим молодым фотографом стал 16-летний Катаню Вуттичайтанакорн из Таиланда за фото "Красота усатого", на котором изобржен кит Брайда. Снимок был сделан во время путешествия на катере в Южно-Китайском море, где этиогромные животные широко распространены.

Также финалистами-победителями конкурса были признаны еще 17 фотографов, с работами которых можно ознакомиться в фоторепортаже.

Работы остальных участников конкурса можно посмотреть по ссылке.

Wildlife Photographer of the Year – что это за конкурс

Конкурс Wildlife Photographer of the Year проводится Музеем естествознания в Лондоне (Великобритания), начиная с 1965 года.

Основная цель конкурса – показать с помощью фотографии, в каком хрупком состоянии находится наша планета, продвигая научные знания, распространяя информацию о важных проблемах и воспитывая любовь к природе.

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