"The big buzz" by Karine Aigner (Adult Grand Title Winner) / фото nhm.ac.uk

Лондонский Музей естествознания подвел итоги ежегодного конкурса Wildlife Photographer of the Year, являющегося крупнейшим соревнованием фотографий дикой природы.

Об этом сообщается на сайте музея.

Лучшим фотографом 2022 года стала американка Карин Эйгнер с фотографией под названием "Большой гул" (The big buzz), на которой изображены пчелы.

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Используя макрообъектив, фотограф запечатлела бурную деятельность, когда жужжащий клубок кактусовых пчел кружился над горячим песком ранчо в Техасе. 

Отмечается, что Эйгнер стала лишь пятой женщиной за 58-летнюю историю конкурса, удостоенной награды Adult Grand Title Winner.

"The beauty of baleen" by Katanyou Wuttichaitanakorn (Young Grand Title Winner) / фото nhm.ac.uk

Лучшим молодым фотографом стал 16-летний Катаню Вуттичайтанакорн из Таиланда за фото "Красота усатого", на котором изобржен кит Брайда. Снимок был сделан во время путешествия на катере в Южно-Китайском море, где этиогромные животные широко распространены.

Также финалистами-победителями конкурса были признаны еще 17 фотографов, с работами которых можно ознакомиться в фоторепортаже.

Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "The bat-snatcher" by Fernando Constantino Martínez Belmar /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "Puff perfect" by José Juan Hernández Martinez /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "Spectacled bear’s slim outlook" by Daniel Mideros /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "The big buzz" by Karine Aigner (Adult Grand Title Winner) /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "The beauty of baleen" by Katanyou Wuttichaitanakorn (Young Grand Title Winner) /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "The listening bird" by Nick Kanakis /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "The great cliff chase" by Anand Nambiar /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "New life for the tohorā" by Richard Robinson /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "The magical morels" by Agorastos Papatsanis /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "Heavenly flamingos" by Junji Takasago /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "Shooting star" by Tony Wu /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "House of bears" by Dmitry Kokh /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "Ndakasi's passing" by Brent Stirton /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "Why the caged bird sings" by Karine Aigner /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "Trick or tragedy?" by Karine Aigner /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "Learning to be free" by Karine Aigner /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "The beauty of the familiar" by Mateusz Piesiak /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "The stained-glass icescape" by Laurent Ballesta /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022© фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "Jelly from the dark side" by Laurent Ballesta /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "The spider that isn’t" by Laurent Ballesta  /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "Brambling bonanza" by Mateusz Piesiak /  © фото nhm.ac.uk
Фото Лучшие фотографии дикой природы в 2022 году 12 октября 2022 "Clash of the godwits" by Mateusz Piesiak /  © фото nhm.ac.uk

Работы остальных участников конкурса можно посмотреть по ссылке.

Wildlife Photographer of the Year – что это за конкурс

Конкурс Wildlife Photographer of the Year проводится Музеем естествознания в Лондоне (Великобритания), начиная с 1965 года.

Основная цель конкурса – показать с помощью фотографии, в каком хрупком состоянии находится наша планета, продвигая научные знания, распространяя информацию о важных проблемах и воспитывая любовь к природе.

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