Украина второй уик-энд проживает в режиме карантина выходного дня, когда из всех легальных развлечений за пределами собственного дома - прогулки на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции.
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Например, в Киеве можно провести выходные, гуляя в Голосеевском лесу. На огромной территории площадью более 4,5 тысячи гектаров достаточно места, чтобы рассредоточиться и избегать контактов с посторонними людьми.
И пусть вас не пугает холодная и мокрая осенняя погода - в Голосеевском лесу хорошо в любое время года.
При этом там очень много разнообразных дорожек - как из асфальта, так и плотного грунта, поэтому даже специальная обувь не нужна.
Отличный вариант - начинать маршрут от ВДНХ (станция метро Выставочный центр), тем более, что территория всего экспоцентра также хорошо подходит для прогулок.
Кстати, на входе уже появились домики с глинтвейном и безалкогольными горячими напитками.
Больше маршрутов в Голосеевском лесу вы можете найти в нашем предыдущем материале.
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