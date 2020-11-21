Пусть вас не пугает холодная и мокрая осенняя погода - в Голосеевском лесу хорошо в любое время года.

Украина второй уик-энд проживает в режиме карантина выходного дня, когда из всех легальных развлечений за пределами собственного дома - прогулки на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции.

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Например, в Киеве можно провести выходные, гуляя в Голосеевском лесу. На огромной территории площадью более 4,5 тысячи гектаров достаточно места, чтобы рассредоточиться и избегать контактов с посторонними людьми.

И пусть вас не пугает холодная и мокрая осенняя погода - в Голосеевском лесу хорошо в любое время года.

При этом там очень много разнообразных дорожек - как из асфальта, так и плотного грунта, поэтому даже специальная обувь не нужна.

Отличный вариант - начинать маршрут от ВДНХ (станция метро Выставочный центр), тем более, что территория всего экспоцентра также хорошо подходит для прогулок.

Кстати, на входе уже появились домики с глинтвейном и безалкогольными горячими напитками.

Больше маршрутов в Голосеевском лесу вы можете найти в нашем предыдущем материале.

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Автор: Марина Григоренко