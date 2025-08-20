Женщина потеряла половину своего бюджета, отложенного на путешествие, и вынуждена была возвращаться домой.

В Загребе новозеландская туристка Кэрол Кован стала жертвой мошенничества со стороны таксиста: за короткую поездку от главного вокзала до соседней улицы у нее вместо обещанных 150 евро списали 1506 евро. Женщина потеряла половину своего бюджета, отложенного на путешествие. Об этом пишет хорватское издание Jutarnji.

Как говорится в материале, в мае после путешествий в Италии и Словении Кован приехала в Хорватию. В Загреб она прибыла на поезде.

"Было жарко, я была уставшая и голодная. В вагоне не работал кондиционер, туалет был закрыт, поэтому я отчаянно искала уборную на вокзале. Один студент даже предложил провести меня до трамвая, но я отказалась. Поэтому решила взять такси", - рассказала Кэрол.

Вблизи вокзала возле темной машины увидела мужчину. Тот сразу поздоровался на английском и подтвердил, что это такси, хотя на машине никаких отметок не было. Водитель сразу сказал, что принимает только наличные. У Кэрол было 65 евро, и она согласилась.

"Очень быстро таксометр показал 42. Потом на светофоре - уже 85 евро. Я спросила, в евро ли это. Он дал мне прайс, но там был слишком мелкий шрифт. Я сказала, что у меня есть только 65 евро, и попросила его отпустить меня", - вспомнила Кэрол.

Таксист же настаивал на оплате карточкой. Когда они прибыли к нужному месту, таксометр показывал 185 евро. Однако водитель "сделал скидку" и назвал сумму 150 евро. Он вставил карточку туристки в терминал и показал сумму "150". Кэрол согласилась и ввела PIN-код. Однако впоследствии оказалось, что с карты было списано аж 1506 евро.

Женщина решила немедленно завершать путешествие, отменила все бронирования и купила билет в Новую Зеландию. По ее словам, самолет в Сингапур стоил в три раза дешевле, чем эта поездка на такси.

Между тем владелец такси Иван Маджар, с которым разговаривали журналисты, заявил, что за рулем был другой водитель, а он лишь одолжил свой терминал:

"Шел дождь, я не смотрел, что он вводит. Не знал, что речь идет о такой сумме".

Вернувшись домой, Кэрол обратилась в хорватское посольство. Там пообещали сообщить в налоговую о факте уклонения от уплаты налогов (ведь таксист не выдал чек) и посоветовали заявить в полицию. Женщина дала показания правоохранителям Новой Зеландии, которые через Интерпол должны были передать информацию в Загреб. Но с тех пор, говорит, никакого ответа не получила.

"Для иностранцев, которые приезжают в Загреб, водители такси часто являются первым контактом с городом, и это должен быть положительный опыт", - подытожила Кэрол.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Италии хакеры украли у роскошных отелей почти 40 тысяч личных документов туристов. Предположительно, кражи произошли в период с июня по июль 2025 года с помощью несанкционированного доступа. Как объясняют эксперты по кибербезопасности, хакеры могут продать эти данные преступным организациям. Вероятно, что за всеми атаками стоит один и тот же человек.

