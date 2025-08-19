Одна из причин недовольства - несколько завышенные ожидания, признает туристка.

Озеро Комо в северной Италии имеет славу одного из самых роскошных курортов Европы, где на каждом шагу можно увидеть какую-то знаменитость. Однако не все отдыхающие на самом деле остаются довольными своим отдыхом в этом фешенебельном месте, пишет Express.

Журналистка Фиби Корниш рассказала о своем опыте отдыха на озере Комо.

"Я посетила это место в начале июня, когда озеро было самым прекрасным в пик сезона. Сначала это было просто мечтой, но я вскоре пожалела о выборе места", - пишет она.

Видео дня

Первой точкой на ее маршруте стал город Белладжио. Первые впечатления были впечатляющими: стало сразу понятно, почему город называют "жемчужиной озера Комо". Однако Фиби быстро поняла, что есть здесь и свои проблемы.

Так, оказалось, что большинство ресторанов закрываются на удивление рано - около девяти часов вечера. И лишь некоторые оставались открытыми до 22:00 или 23:00.

После того, как Фиби провела целый день у озера, ей со спутником захотелось поужинать. Однако, оказалось, что все заведения уже закрыты.

"Приехав из Милана, где вечерняя жизнь бурлит на шумных площадях, Белладжио казался странно приглушенным. Оглядываясь назад, возможно, мы были наивными, ожидая такой же ночной европейской атмосферы в маленьком городке на берегу озера. Тем не менее, мы были разочарованы", - пишет журналистка.

Позже оказалось, что в других городах вокруг озера Комо, таких как Ленно, рестораны оставались открытыми дольше, а общая атмосфера "была более расслабленной, теплой и гостеприимной".

Не только расписание работы, но и меню в заведениях Белладжио оказалось разочарованием для туристки.

"Как для такого туристически-ориентированного и изысканного места, как Белладжио, еда не оправдала ожиданий. У нас был ряд довольно ничем не примечательных ужинов, и один вечер, в частности, был испорчен очень сухим теримису", - пишет она, акцентируя, что большинство блюд показались ей переоценёнными и неинтересными.

Другие новости на тему туризма

Как писал УНИАН, в Японии американскую туристку оштрафовали за то, что в Европе является абсолютной нормой.

Также мы рассказывали о специфическом британском сленге, который ставит в тупик даже жителей других англоязычных стран.

Вас также могут заинтересовать новости: