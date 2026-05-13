Ryanair вновь повысит бонусы для персонала за отлов пассажиров с чрезмерным багажом

Нынешние темпы выявления нарушителей не устраивают руководство авиакомпании.

В ноябре 2025 года ирландский лоукостер Ryanair повысил бонусы для своих сотрудников за выявление пассажиров со слишком большим багажом с 1,5 до 2,5 евро. Впрочем, очевидно, такой мотивации оказалось недостаточно.

По словам гендиректора авиакомпании Майкла О'Лири, после сообщений о том, что персоналу Ryanair выплачивают бонусы за выявление нарушений со стороны пассажиров, количество путешественников, у которых был обнаружен негабаритный багаж, фактически сократилось, пишет The Times.

"Количество негабаритных сумок падает, я не знаю, с 0,0001% до 0,00001%. По мере снижения этих показателей, я думаю, мы повысим комиссию с 2,50 евро до 3,50 евро или около того. Все должны знать: не приходите с сумкой, которая не помещается в измерительный прибор, потому что с вас возьмут плату (75 евро – ред.)", – заявил босс Ryanair.

Видео дня

Также О'Лири подтвердил свои призывы к запрету распития спиртных напитков в аэропортах для утренних рейсов.

Другие новости Ryanair

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее ирландский лоукостер Ryanair объявил о существенном сокращении количества рейсов в Грецию в зимнем расписании на 2026-2027 годы.

Также крупнейший бюджетный перевозчик Европы решил закрыть свою базу в аэропорту Берлин-Бранденбург с 24 октября 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.