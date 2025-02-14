С весны 2024 года итальянский город Венеция первым в мире официально начал брать с дневных туристов плату за вход. Спустя год местные власти официально повысили сбор.
Как пишет The Sun, за минувший год сбор, установленный в размере 5 евро с человека, принес городу более 2 млн евро, которые чиновники потратили на такие услуги, как вывоз мусора и техническое обслуживание.
Вдохновленные успехом, местные власти решили не только сохранить налог в 2025 году, но и повысить его вдвое. Правда, только для тех, кто бронирует посещение города менее чем за четыре дня – до 10 евро.
Тем временем, более организованы туристы, которое бронируют свои поездки более чем за пять дней до запланированного визита, будут платить 5 евро, как и ранее.
Новая система будет действовать ежедневно в период пасхальных каникул с 18 апреля по 4 мая. После этого периода платить сбор придется только однодневным туристам, которые посещают Венецию в пятницу, субботу и воскресенье с 4 мая по конец июля.
Власти ожидают, что это должно помочь стимулировать туристов посещать этот мегапопулярные в будние дни, а не в выходные.
Оплату можно произвести онлайн или в кассах при въезде в Венецию (но это будет стоить дороже). Всем посетителям будет присваиваться QR-код, который можно будет сохранить на смартфоне или распечатать. Туристов, которых поймают без бронирования, могут оштрафовать на сумму до 300 евро.
При этом туристы, приезжающие в Венецию на ночь с бронированием отеля, освобождаются от сбора, поскольку им все равно придется платить традиционный туристический налог, действующий по всей стране для каждой ночевки.
Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали о прекрасном месте без толп недалеко от Венеции.
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