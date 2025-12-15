Вроцлав зимой: что посмотреть и как согреться

Город Вроцлав – настоящая жемчужина на западе Польши, которую туристы часто весьма несправедливо пропускают на своей карте путешествий. УНИАН.Туризм узнавал, чем этот город встречает гостей зимой и как предлагает согреться.

Вроцлав – одно из тех мест в личном списке автора этого материала, куда хочется возвращаться (ранее мы уже побывали там и летом, и на Рождество). Поэтому когда государственная Польская туристическая организация (Polska Organizacja Turystyczna) предложила редакции УНИАН узнать об этом городе немножко больше, мы без колебаний согласились.

Мы отправились в столицу Нижней Силезии, а заодно один из крупнейших и старейших городов Польши, в начале декабря этого года – и хотя Вроцлав считается еще и одним из самых теплых городов страны, мы все же сконцентрировали внимание именно на местах, где можно и что-то интересное увидеть-узнать, и вкусно поесть, и погреться.

Успеть на самую большую рождественскую ярмарку Польши

Вроцлавская рождественская ярмарка уже давно имеет статус легендарной – она считается крупнейшей и одной из самых красивых в Польше, а также нередко попадает в общеевропейские рейтинги: тревел-эксперты ценят ее за оформление, ассортимент продуктов, напитков и сувениров, а также сравнительно доступные цены.

Видео дня

Сердцем праздничного городка традиционно являются две соседние площади – Рынок и Соляная. Впрочем, с каждым годом ярмарка все больше разрастается, захватывая прилегающие улочки, где в красивых домиках продаются сувениры, хендмейд товары и крафтовые продукты.

Между тем, на площади возле Ратуши установлены главная елка, двухэтажные домики-рестораны, аттракционы, точки по продаже глинтвейна и традиционных вкусностей.

Визитной карточкой вроцлавской ярмарки являются чашки-сапожки, в которых гостям подают напитки – каждый год они выполнены в едином стиле, но в разном цвете: в этом году он розовый, а, например, три года назад был синий. При заказе праздничного напитка посетители должны заплатить дополнительные 20 злотых депозита (около 235 гривень), которые возвращаются в обмен на целую и неповрежденную кружку. Или же вы можете оставить себе сапожок как сувенир на память, но тогда 20 злотых вам не вернут.

В целом цены здесь вполне приемлемые – например, стоимость кружки глинтвейна (или гжанца, как называют его поляки) стартует от 20 злотых (около 235 гривень). Также популярностью пользуются колбаски гриль – традиционные немецкие от 24 злотых (около 282 гривень) или более сытные польские от 35 злотых (около 411 гривень).

Кроме того, гостям предлагают традиционный польский сыр оципек (похожий на сулугуни) – можно приобрести кусочек на гриле за 5 злотых (около 59 гривень) + клюквенный джем за 1 злотый (около 12 гривень) или же купить себе брусок как сувенир домой, цены стартуют от 14 злотых (около 165 гривень), в зависимости от размера.

Также на ярмарке подают картофель фри, традиционные пироги (польская версия вареников), различные сытные национальные блюда, бельгийские вафли, конфеты, печеные каштаны и многое другое. Есть и точки с кухнями разных стран мира – как-то мы видели и украинскую.

В праздничный период центр Вроцлава обильно украшается иллюминацией, стиль которой обычно меняют раз в три года – в этом сезоне как раз пошел новый цикл. Хотя, конечно, каждый год все равно добавляется что-то новое.

Кстати, от рождественской ярмарки обязательно стоит прогуляться на остров Тумский – место, где стоит главная церковь Вроцлава, Кафедральный собор Святого Иоанна Крестителя. Вообще там очень красивая подсветка в течение всего года, но на период праздников все это выглядит особенно атмосферно.

Увидеть лучший океанариум Польши

Во Вроцлаве расположен старейший зоопарк Польши – в этом году он отметил свое 160-летие. Также это один из крупнейших и самых посещаемых зоопарков не только внутри страны, но и в Европе в целом.

В зоопарке живут более 10 тысяч животных более тысячи видов, также есть несколько павильонов-архитектурных памятников, большая площадь для прогулок, а еще вполне приличный и относительно недорогой ресторан Laguna Bistro & Cafe, если сравнивать с заведениями питания в других подобных учреждениях, с прекрасными видами на бассейны с пингвинами и морскими котиками.

А еще Вроцлавский зоопарк очень гордится тем, что больше не покупает животных, а только обменивает их у других зоопарков – например, чтобы составить пару или компанию для своих питомцев. Также иногда в зоопарк попадают животные, изъятые у контрабандистов или из цирков – например, как две 60-летние слонихи, которые сейчас являются единственными жительницами местной слонярни.

Также зоопарк активно участвует в восстановлении и спасении популяции редких видов животных – например, в 2018 году здесь впервые в мире в неволе родился медвежий кускус, а год назад местная тигрица принесла сразу четырех котят.

Отдельная гордость зоопарка – его океанариум, точнее, Африкариум (ведь там живут исключительно выходцы из Африки). Комплекс открыли в 2014 году, и он был первым учреждением такого типа в Польше. Здесь можно увидеть морских котиков, пингвинов, бегемотов, ламантинов, скатов, песчаных акул, а также множество рыб и птиц (последние летают прямо над головами посетителей среди тропической зелени).

Этот комплекс действительно большой, поэтому там можно смело провести несколько часов, наблюдая за его обитателями и изучая информацию о них на специальных интерактивных стендах.

А еще там очень тепло внутри, поэтому гостям предлагают оставлять вещи в гардеробе, правда, услуга платная – 5 злотых за номерок (около 59 гривень).

Взрослый входной билет в зоопарк стоит 80 злотых (около 940 гривень), детский и пенсионный – 70 злотых (около 822 гривень), студенческий до 26 лет – 75 злотых (около 881 гривень). Все билеты также дают право на посещение Африкариума, приобрести их лучше заранее онлайн на официальном сайте зоопарка.

Сейчас также на территории зоопарка установлены световые инсталляции в виде фигурок животных на тему "Дикая Америка" – билет туда стоит дополнительные 32 злотых (около 376 гривень) для детей и 37 злотых (около 435 гривень) для взрослых.

Кстати, напротив зоопарка расположена еще одна обязательная для посещения достопримечательность Вроцлава – Зал столетия, один из 13 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Польше. Построенный в 1911-1913 годах из бетона, в свое время он считался передовой конструкцией. Сейчас внутри основного здания устраиваются различные культурные мероприятия и выставки, а прилегающая территория является популярным парком отдыха.

Посетить музеи на любой вкус

Вроцлав может похвастаться большим количеством разнообразных (и порой довольно оригинальных) музеев – а зима как раз идеальное время для их посещения, особенно когда на дворе не очень приятная погода. Мы во время своего путешествия ознакомились с двумя из них.

Первый – исторический музей Centrum Historii Zajezdnia, открытый в 2016 году. Он посвящен исследованию истории Нижней Силезии, в частности, послевоенному Вроцлаву и деятельности антисоветского движения "Солидарность" на территории региона.

Информация в музее изложена в понятной и интересной форме, а к немалому количеству экспонатов посетители даже могут прикоснуться. Украинцам же также будет полезно посетить музей, чтобы немножко лучше понять поляков и этот регион в частности.

Исторический факт – после Второй мировой войны, когда Бреслау (именно так город, который долго принадлежал Германии, назывался до 1945 года) передали Польше и принудительно выселили оттуда немцев, туда переехало немалое количество жителей запада Украины, которые не захотели оставаться в Советском Союзе. И этому "большому переселению" в музее также уделено внимание. Сейчас многие жители Вроцлава имеют предков из Украины, а начиная с 2014 года в город пошла новая волна украинцев. Более того, по имеющейся статистике, после 2022 года население Вроцлава выросло на треть – примерно с 600 тысяч до 900 тысяч, что вывело его на третье место среди городов Польши по численности населения.

Еще в глаза бросается то, как поляки фактически ставят знак равенства между нацистской и советской оккупацией. И в отличие от других наших соседей "постсоветского лагеря" они до сих пор ничего не забыли и не простили.

Стоимость взрослого билета в музей составляет 20 злотых (около 235 гривень), льготного – 10 злотых (около 117 гривень). Больше информации можно найти на официальном сайте.

Второй музей в нашей программе – Hydropolis, современный центр науки о воде, чем-то похожий на наш Музей воды, но значительно больше. В этом интерактивном музее посетители могут узнать о круговороте воды в природе, исследованиях глубин мирового океана, а также самых известных мировых кораблекрушениях.

В частности, не так давно в музее появилась новая экспозиция, посвященная трагедии "Титаника" – гости даже могут увидеть некоторые предметы с судна.

В целом музей очень информативный, поэтому там будет интересно как детям, так и взрослым.

Стоимость взрослого билета в музей составляет 47 злотых (около 552 гривень), а льготного – 38 злотых (около 446 гривень). Больше информации можно узнать на официальном сайте.

Отдельного внимания заслуживает комплекс старой водонапорной башни Вроцлава (сейчас она уже не выполняет свою историческую функцию), на прилегающей территории которой, собственно, и построен Гидрополис.

Окунуться в изысканную гастрономию

Прогулявшись по историческому центру Вроцлава, можно заскочить на обед в ресторан одноименного отеля – Concordia Taste Wrocław. Заведение предлагает авторскую польскую кухню в современном видении – как комплексные обеды, так и отдельные блюда.

Одним из фирменных предложений ресторана является крем-суп из квашеных огурцов, который подается со сметаной, паштетом из грибов и красной икрой – порция стоит 24 злотых (около 282 гривень). Кроме того, внимания заслуживают тартар из говядины за 47 злотых (около 552 гривень), шарики из запеченного камембера за 33 злотых (около 388 гривень) и свиная вырезка на кости с пюре за 69 злотых (около 810 гривень).

На десерт же отличным вариантом будет запеченное яблоко со сметаной и карамелью в тарте, дополнить его можно имбирным чаем с медом собственного производства. Больше о заведении можно узнать на официальном сайте.

На ранний ужин, за оригинальной местной кухней, основанной на исторических традициях Вроцлава, туристам советуют посетить ресторан Wrocławska. В поисках вдохновения для своих блюд, повара этого заведения с тридцатилетней историей обращались и к научным архивам. В 2025 году ресторан получил награду "Мишлен" за сохранение старинной кулинарной традиции – это еще не "звезда", но также престижно.

Среди прочего, гостям здесь предлагают блюдо Śląskie Niebo ("Силезский рай"), состоящее из нежной свиной корейки, бекона, соуса из чернослива, вроцлавских кнедликов, абрикосов и яблок. Стоит это удовольствие 61 злотый (около 716 гривень) – порция действительно огромная, поэтому смело можно брать на двоих. Также популярностью пользуется Wrocławski Tatar Ze Śledzia Hekele – тартар из сельди, маринованной в цитрусовых, с маринованными огурцами, луком, маринованной красной капустой, горчицей и вареным яйцом. Стоимость порции – 38 злотых (около 446 гривень).

Ну а на десерт обязательно стоит попробовать шоколадные пироги – с начинкой из молочного шоколада, украшенные ягодами, джемом и сметаной. Порция из пяти штук стоит 32 злотых (около 376 гривень). Это действительно гастрономическое удовольствие (и калорийная бомба) – но оно того стоит.

Кроме того, заведение предлагает гостям огромное количество настоек собственного производства. Больше информации о бронировании столиков и меню можно узнать на официальном сайте.

Ну а на вечер можно посетить джазовый клуб Vertigo, довольно популярный среди местных. Там часто проводятся атмосферные музыкальные концерты и вечера импровизации. Вход на некоторые события оплачивается дополнительно, поэтому советуем ознакомиться перед визитом с программой мероприятий на сайте заведения.

Что касается меню, то клуб может похвастаться немалой коктейльной картой – цены от 43 злотых за порцию (около 505 гривень). Бокал вина стоит от 31 злотого (около 365 гривень), а пива – от 24 злотых (около 282 гривень). Также в меню есть чай, кофе и безалкогольные коктейли/пиво.

Из еды в меню есть закуски от 19 злотых (около 223 гривень), основные блюда стоят от 52 злотых (около 610 гривень), а десерты – от 38 злотых (около 446 гривенб). Также есть блюда на компанию от 59 злотых (около 693 гривень).

Затеряться во Вроцлавии

Вроцлав – один из тех городов, где возле главного железнодорожного вокзала есть огромный торгово-развлекательный центр. По собственному опыту скажу вам, что это очень удобная вещь. Вы приехали слишком рано до поселения в отель или наоборот ожидаете пересадку, поэтому имеете в запасе несколько часов? Или просто думаете, чем занять себя вечером, где закупить подарки или демократично перекусить? Тогда это отличный вариант для вас!

В 2017 году во Вроцлаве, прямо напротив центральной железнодорожной станции, появился ТРЦ Wroclavia, который быстро стал главным центром досуга и покупок для горожан и туристов всех возрастов (а также получил несколько престижных международных наград в сфере дизайна и архитектуры).

Сейчас там есть около 200 магазинов, рестораны, кафе, большой фудкорт, кинотеатр на 20 залов, офисные помещения, круглосуточный фитнес-клуб, игровая зона для детей, аттракционы и даже картинг. Кроме того, здесь же расположен главный автобусный вокзал города.

Съездить в горы

Если же есть время и вдохновение (ну и, конечно, финансовые возможности), советуем исследовать и горную часть Нижней Силезии, куда из Вроцлава можно доехать поездом за 2,5-3 часа – например, в такие курортные городки, как Шклярская Поремба, Елена Гура, Сверадов Здруй, Карпач или Свидница.

Эти места предлагают гостям прекрасные возможности для пешеходного и велосипедного туризма, хайкинга и оздоровления в термах. Также там можно увидеть немало интересных исторических памятников. Больше об этом регионе мы расскажем в нашем следующем материале.

Где остановиться во Вроцлаве на ночь

Поскольку Вроцлав – довольно туристический город, там хватает вариантов размещения на любой вкус и бюджет. Конечно, если ехать в топ-сезон и бронировать в последний момент, цены будут выше, а выбор будет скромнее.

Например, на ближайшие выходные на популярных сайтах по бронированию жилья уже забронированы почти 90% предложений – впрочем, еще доступны около 300 вариантов. Цены стартуют от 900 гривень в общих номерах хостелов, тогда как отдеельные номера на одного-двух человек стоят от 2300 гривень за ночь.

Если же искать варианты на конец января 2026 года, то там уже вариантов гораздо больше – почти 700 предложений. Цены стартуют от 500 гривень за койкоместа в общих номерах хостелов, тогда как скромные апартаменты или номера отелей эконом-класса предлагаются по цене от 1000 гривень.

Мы же останавливались в двух отелях Вроцлава, ведь посередине путешествия еще переезжали в горы. Сначала нас принимал современный трехзвездочный Hotel Europeum недалеко от исторического центра – на конец декабря в отеле доступны только номера высшей категории на 1-2 человека, цены стартуют от 648 злотых (около 7600 гривень). В то же время на конец января 2026 года можно забронировать скромные одноместные номера по цене от 221 злотых (около 2600 гривень). Также отель предлагает очень хорошие завтраки.

На обратном пути мы останавливались в отеле Ibis Styles Wroclaw Centrum, расположенном напротив главного железнодорожного вокзала. Если выбирать конец декабря 2025 года, то здесь самые дешевые номера для одного человека стоят от 5860 гривень, тогда как уже в январе следующего года в отеле можно найти одноместные номера и за 3220 гривень. В этом отеле также можно заказать вполне неплохой завтрак по типу шведский стол.

Как доехать во Вроцлав из Украины

Самый простой вариант ехать из Украины во Вроцлав – на поезде. За день из Киева до приграничного Перемышля курсирует несколько поездов: сидячие Интерсити+ с ценами от 1882 гривень во втором классе, а также спальные поезда с билетами от 2470 гривень в купе. По возможности билеты лучше брать четко за 20 суток на старте продаж, потому что потом их может не быть, особенно когда речь идет о популярных датах или днях недели. Едут такие поезда в среднем 9-10 часов, если нет задержек.

Перед пересадкой стоит закладывать пару часов на прохождение паспортного контроля – на моей практике в Перемышле на эту процедуру всегда уходило до одного часа времени, однако в истории бывали разные примеры, поэтому можно и задержаться на пару часов, если будут форс-мажоры.

Из Перемышля во Вроцлав можно доехать поездом Интерсити чуть менее чем за 6 часов. В течение дня по этому направлению проходит 14 прямых поездов – первый выезжает в 5:11, а последний в 18:54. В день выезда далеко не всегда можно приобрести билеты на нужные вам поезда, по крайней мере с гарантированными сидячими местами, а цены на них кусаются – обычно от 81-106 злотых (около 950-1245 гривень). Если же покупать онлайн заранее на сайте польской железной дороги, то вариантов будет значительно больше, а цены будут приятнее – от 24 злотых (около 282 гривень) на старте продаж за 30 суток.

Таким образом, выехав из украинской столицы вечером, уже после обеда следующего дня можно будет наслаждаться ароматным гжанцем на вроцлавском рождественском направлении.

Кстати, также украинским путешественникам может быть интересным аэропорт Вроцлава, откуда в последнее время добавляют все больше рейсов лоукостеры, главным образом Ryanair и Wizz Air. Добираться до аэропорта довольно удобно – городскими автобусами от железнодорожного вокзала. Чуть больше об этом маршруте мы расскажем в следующих материалах.

***

Вроцлав – это, безусловно, один из самых красивых и интересных городов Польши, который точно способен приятно удивить даже бывалых туристов. Это яркий коктейль старинной архитектуры, богатой истории, вкусной кухни и молодежного духа, который влюбляет в себя с первого взгляда.

Редакция благодарит Polska Organizacja Turystyczna (POT) за помощь в организации поездки.

***

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.