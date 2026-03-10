Предлагали дать орден Гераскевичу, но парламент не поддержал.

Верховная Рада Украины не проголосовала за поддержку депутатского запроса к президенту Украины Владимиру Зеленскому о лишении государственных наград и почетных званий Сергея Бубки и Яны Клочковой.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за такое предложение народного депутата Украины Оксаны Савчук проголосовали только 112 народных депутатов, при минимально необходимых для поддержки запроса 150 голосах или для направления его президенту Украины – 226 голосах.

Также парламент не проголосовал за поддержку депутатского запроса группы из 43 народных депутатов к президенту Украины о награждении государственной наградой Украины, Орденом за заслуги, скелетониста-олимпийца Владислава Гераскевича "За весомый вклад в развитие отечественного спорта и самоотверженность в чествовании памяти погибших украинских спортсменов и принципиальную патриотическую позицию на международной арене". За это решение проголосовали только 66 народных депутатов при необходимом минимуме в 150 голосов.

Видео дня

Почему Гераскевич выступил против Бубки

Как сообщал УНИАН, украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время Олимпиады напомнил миру о российских преступлениях. Но Международный олимпийский комитет дисквалифицировал спортсмена за выступление в шлеме с фотографиями погибших украинских спортсменов.

Владислав Гераскевич во время своего выступления в Верховной Раде Украины подчеркнул, что Сергей Бубка не может носить звание Героя Украины, ведь он подыгрывает России и допускает флаги страны-оккупанта в организациях, которые возглавляет.

Он зарегистрировал петицию с требованием лишить Сергея Бубку звания Героя Украины. Соответствующая петиция №41/009259-26еп опубликована на сайте Кабинета министров Украины. Дата начала сбора подписей - 27 февраля.

В своей петиции "О наложении санкций и лишении Сергея Бубки звания "Герой Украины" Гераскевич, в частности, ссылается на расследование Bihus.Info, где указывается, что "одна из записанных на Бубку компаний получает подряды у россиян на временно оккупированных территориях и продает им топливо", а также, что "бизнес, среди владельцев которого до сих пор числится Сергей Бубка, продолжает работу во временно оккупированном Донецке".

Среди прочего, Гераскевич отмечает, что с 2022 года Бубка является президентом International Masters Games Association (IMGA) – главным организатором World Masters Games, в которых участвовали и представители России.

Позиция Бубки и Клочковой по поводу войны

В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных стипендий спортсменов Сергея Бубку и Яну Клочкову. Об этом говорилось в соответствующем указе президента.

Пловчиха Яна Клочкова исчезла из информационного пространства в начале полномасштабного вторжения. Она не высказалась о войне в Украине. Украинский ведущий Слава Дёмин рассказал, что Клочкова вместе с родителями и сыном живет во временно оккупированном Россией Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости: