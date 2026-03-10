'Какие вы очаровательные': Никитюк умилила сеть новыми фото с маленьким сыном

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк умилила новыми фото с маленьким сыном.
Совсем скоро Оскару исполнится девять месяцев. На днях звездная мама решила поделиться семейными кадрами и показала, как сын уже подрос в своем Instagram.
"Моменты", - лаконично подписала серию снимков Леся и добавила смайлик в виде сердца.
К слову, Никитюк позировала с Оскаром дома у зеркала. Также знаменитость показала снимок с прогулки с сыном, однако его лицо Леся пока решила не показывать.
Реакция сети
Подписчики телеведущей засыпали комплиментами ее и малыша в комментариях:
- "Очень классные моменты"
- "Такие сладкие ножки"
- "Какие вы очаровательные"
- "Будьте счастливы".
К слову, в начале прошлого года Леся Никитюк обручилась с военным Дмитрием Бабчуком. Пара пока не сыграла свадьбу, но 15 июня 2025 года стала впервые родителями. Имя мальчика влюбленные держали в секрете, но после крещения признались, что назвали сына Оскаром.
