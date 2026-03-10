'Какие вы очаровательные': Никитюк умилила сеть новыми фото с маленьким сыном

Скоро Оскару исполнится 9 месяцев.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк умилила новыми фото с маленьким сыном.

Совсем скоро Оскару исполнится девять месяцев. На днях звездная мама решила поделиться семейными кадрами и показала, как сын уже подрос в своем Instagram.

"Моменты", - лаконично подписала серию снимков Леся и добавила смайлик в виде сердца.

К слову, Никитюк позировала с Оскаром дома у зеркала. Также знаменитость показала снимок с прогулки с сыном, однако его лицо Леся пока решила не показывать.

Реакция сети

Подписчики телеведущей засыпали комплиментами ее и малыша в комментариях:

"Очень классные моменты"

"Такие сладкие ножки"

"Какие вы очаровательные"

"Будьте счастливы".

К слову, в начале прошлого года Леся Никитюк обручилась с военным Дмитрием Бабчуком. Пара пока не сыграла свадьбу, но 15 июня 2025 года стала впервые родителями. Имя мальчика влюбленные держали в секрете, но после крещения признались, что назвали сына Оскаром.

Напомним, ранее Леся Никитюк честно ответила, когда планирует сыграть свадьбу с женихом-военным.

