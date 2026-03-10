В отдельных районах Киева и области света не будет дольше: где продлили отключение

Отключения света в столице происходят по индивидуальным графикам.

В отдельных районах Киева и Киевской области сегодня, 10 марта, по команде "Укрэнерго" применяются более длительные отключения электроэнергии.

Как сообщает ДТЭК, в столице речь идет о Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах. При этом отключения света происходят по индивидуальным графикам.

В Киевской области более длительные отключения сегодня применяются в Бучанском районе области.

Проверить обновленные графики отключений можно в приложении "Киев Цифровой" (для столицы) или в чат-боте ДТЭК.

Графики отключения электроэнергии будут действовать в Украине 10 марта с 08:00 до конца суток, а для промышленных потребителей – графики ограничения мощности.

Генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко считает, что дефицит электроэнергии в Украине уменьшится в апреле, когда на полную заработает гидро- и солнечная генерация, а потребление станет меньше. По его словам, с появлением дополнительной солнечной генерации и уменьшением потребления за счет отключения обогревателей в домах украинцев, дефицит всегда уменьшается.

Следует отметить, что ранее Коваленко сообщил, что Россия может полностью обесточить Киев, но для этого должны сойтись многие факторы.

