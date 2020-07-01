В курортном Трускавце разрешили открыть санатории

Под запретом остаются детские учреждения отдыха.

В курортном городе Трускавец (Львовская область) с 1 июля 2020 года разрешили деятельность санаториев, баз отдыха и оздоровительных комплексов.

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Соответствующее решение 30 июня 2020 года приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС, сообщается на сайте Трускавецкого горсовета.

"Для смягчения воздействия на экономику города ограничительных мер, введенных с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, разрешить начиная с 01 июля 2020 года на территории города Трускавца следующие смягчения, а именно: 1.5.1. Деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (учреждения лечебно-оздоровительной, санаторно-курортной и отдыха и туристической сфер города), массажно-лечебных кабинетов, кроме детских заведений оздоровления и отдыха при условии соблюдения временных рекомендаций, определенных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины № 36 от 06.06.2020 года", - говорится в постановлении.

Кроме того, разрешена работа учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, спортивных площадок, стадионов, бассейнов (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек). Проведение спортивных мероприятий (соревнований, тренировок) для детей в возрасте до 16 лет разрешено только на открытых площадках.

Также разрешается деятельность общепита (ресторанов, кафе), в том числе прием посетителей в помещениях (число посетителей в помещении не более 10 человек).

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В то же время, из-за значительного ухудшения эпидемиологической ситуации на территории Львовской области, в городе запрещается перевозка пассажиров на автомобильном общественном транспорте.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львовской области продлили карантин до 7 июля. В настоящее время область является одним из лидеров по темпам распространения COVID-19 в Украине.

С 26 июня "Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение со Львовом, впрочем, движение поездов до Трускавца до сих пор не восстановлено. Попасть в Трускавец пока что можно только электричкой из Львова.

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