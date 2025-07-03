Пока что огонь не удается обуздать из-за сильных порывов ветра.

На крупнейшем греческом острове Крит бушует мощный лесной пожар, из-за чего уже пришлось эвакуировать не менее 1500 человек из деревень, туристических курортов и прибрежных отелей.

Как пишет The Independent, пожар вспыхнул днем в среду, 2 июля 2025 года, ​​на лесистых холмах недалеко от крупного города-порта Иерапетра на юге острова, между поселками Агиа Фотия и Скинокапсала.

По словам аварийно-спасательных служб, штормовой ветер силой до восьми баллов по шкале Бофорта перенес пламя на юг по фронту, который теперь растянулся более чем на 6 км.

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Быстро распространяющееся пламя уже уничтожило дома и арендуемую недвижимость в Агия Фотии, где, по сообщениям местных жителей, отключено электричество.

Власти перекрыли основные дороги вблизи зоны пожара, а также призвали жителей и отдыхающих избегать необязательных поездок из-за опасного качества воздуха, сильной жары и падающего пепла. Густой дым окутал регион, ухудшив видимость и достигнув пляжей в 10 км от фронта пожара.

Массовая эвакуация была проведена в таких районах, как Ахлия, Ферма, Агия Фотия и Кутсунари – многие эвакуированные были отправлены в крытый спортивный зал Иерапетры для временного укрытия.

Также сообщается, что некоторых людей, застрявших на изолированных пляжах Крита, пришлось эвакуировать на лодках.

Всю ночь огонь тушили 155 пожарных, десятки машин, специализированные лесные бригады и вертолеты. Кроме того, по морю и воздуху с материка прибывали дополнительные бригады и оборудование для усиления истощенных местных подразделений.

Несколько человек, включая пожилых жителей, прошли лечение от отравления дымом, а органы здравоохранения привели больницы по всему Криту в состояние повышенной готовности.

"Это очень сложная ситуация. Пожар очень трудно сдержать. Прямо сейчас они не могут его сдержать", – рассказал в комментарии Associated Press представитель гражданской обороны в региональном управлении Нектариос Пападакис.

При этом он добавил, что с выселенными туристами сейчас все в порядке – их отвезли на крытую баскетбольную арену и в отели в других регионах острова.

Адская жара в Европе 2025

Стоит отметить, что не только Греция в эти дни страдает от адской жары – мощная волна тепла охватила еще несколько стран Европы, от Великобритании и Германии до Франции, Итали и Испании.

В частности, с начала недели во Франции были закрыты сотни школ, когда в Париже столбик термометра достиг отметки 40°C. Также из-за сильной жары был ограничен вход на верхушку Эйфелевой башни, сообщало Le Figaro.

Тем временем, в Италии на этой неделе было зафиксировано два случая смертей, связанных с экстремальной жарой, а в Испании в южном городе Эль-Гранадо в минувшую субботу была зафиксирована рекордно высокая температура в 46°C.

Кроме того, ранее на этой неделе Турция эвакуировала более 50 тысяч человек из-за лесных пожаров в провинции Измир.

Лесные пожары в Греции

Как ранее сообщал УНИАН, двуся неделями ранее лесные пожары также бушевали на греческом острове Хиос, однако они преимущественно не повлияли на отдыхающих там туристов.

В целом лесные пожары являются привычным явлением для Греции в летние месяцы. Пока что не поступало каких-либо рекоммендаций туристам по поводу отказа от туристических поездок в страну, однако гостей призывают быть на чеку и следить за оповещениями местных властей.

Одни из самых разрушительных лесных пожаров последних лет два года назад охватили популярный греческий остров Родос – тогда была объявлена крупнейшая в истории Греции эвакуация.

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