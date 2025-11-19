Взлетно-посадочная полоса гонконгского аэропорта была настолько ужасна, что пилотам требовалась специальная подготовка.

Аэропорт "Кай Так" в Гонконге заставлял потеть даже самых опытных пилотов, поскольку его взлетно-посадочная полоса была зажатая между небоскребами, горами и гаванью Виктория.

Он считался самым страшным местом для посадки самолета в мире, пишет Mirror. Отмечается, что в течение 73 лет миллионы пассажиров цеплялись за подлокотники кресел при посадке. Дело в том, что самолнты приближались к городу, пролетая мимо жилых домов так близко, что можно было увидеть, что происходит в квартирах.

В чем была сложность аэропорта "Кай Так"

Во время так называемого "Гонконгского разворота" пилотам приходилось вручную отклоняться на 47 градусов вправо в самую последнюю секунду, направляя лайнеры прямо на гигантскую шахматную доску, нарисованную на горе. Это было настолько сложно, что пилотам приходилось проходить специальную подготовку, чтобы гарантировать безаварийную посадку, ведь один неверный шаг – и катастрофы не избежать.

Видео дня

Неудивительно, что аэропорт получил незавидное прозвище "Сердечный приступ "Кай Так"".

Жители, живущие ниже траектории захода на посадку, рассказывали, как им приходилось прерывать разговоры, когда над головой ревели двигатели. Белье срывало с балконов. А в штормовые дни весь город затаивал дыхание.

Несмотря на все это "Кай Так" был важнейшим хабом для крупных региональных авиакомпаний, играя значительную роль в экономике Гонконга.

Со временем власти Гонконга решили построить новый аэропорт в Чхеклапкоке, расположенном на уединенном острове у Лантау. Когда аэропорт закрывался 6 июля 1998 года, толпы людей выстроились вдоль набережной, чтобы посмотреть на последний взлет.

Что стало с аэропортом

Сегодня место, где раньше располагался самый сложный аэропорт мира, претерпело настолько радикальные изменения, что трудно поверить, будто это все то же самое место. "Кай Так" теперь совсем не похож на воздушную гавань, а представляет собой сверкающий район в самом центре масштабного проекта реконструкции набережной Гонконга.

Старая взлетно-посадочная полоса возродилась в круизном терминале "Кай Так", которій теперь принимает гигантские морские лайнеры.

То, что когда-то было краем взлетно-посадочной полосы, теперь превратилось в тихий общественный парк с видом на море.

Ранее УНИАН.Туризм писал, что в Кении разбился самолет с иностранными туристами, которые летели в известный заповедник.

Вас также могут заинтересовать новости: