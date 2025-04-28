Горе-альпинист пошел на гору Фудзи в межсезонье, когда делать это не рекомендуют.

Гражданина Китая пришлось спасать дважды за одну неделю с горы Фудзи в Японии после того, как он вернулся на вершину горы, чтобы найти свой телефон.

В первый раз 27-летний студент, проживающий в Японии, был спасен во вторник вертолетом на тропе Фудзиномия, примерно на 3000 м над уровнем моря со стороны префектуры Сидзуока, пишет The Independent.

Студент поднялся на самую высокую вершину Японии в межсезонье и не смог спуститься по тропе, так как потерял "кошки" – приспособление, которое крепится к подошве обуви, чтобы она не так скользила.

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Через несколько дней молодой человек вернулся на гору, чтобы забрать свои вещи, которые он там оставил в прошлый раз, в том числе телефон. Однако и на этот раз горе-альпинисту понадобилась помощь – из-за симптомов горной болезни он не смог спуститься самостоятельно, так что спасатели спустили его вниз ​​на носилках.

Стоит отметить, что альпинистам рекомендуют не подниматься на гору Фудзи в межсезонье из-за риска смерти или травм в суровых условиях. Сезон восхождений на самую высокую гору Японии традиционно начинается с 1 июля и длится до сентября – ежегодно на вершину пытаются подняться более 200 тысяч туристов.

В последние годы на гору Фудзи хлынул поток туристов, что вызвало опасения по поводу ее переполненности, загрязнения и неподобающего поведения посетителей – для японцев эта гора священна.

Как ранее сообщал УНИАН, Япония уже с лета 2025 года сделает подъем на гору Фудзи платным для всех туристов.

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