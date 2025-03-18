Таким образом власти страны хотят бороться с нелегальным бизнесом.

Таиланд намерен вдвое сократить срок безвизового пребывания для туристов – с 60 до 30 дней, что затронет и украинцев, которые на данный момент могут находиться в стране без визы до двух месяцев.

Такое решение власти этой популярной страны Юго-Восточной Азии приняли в рамках борьбы со злоупотреблениями со стороны путешественников, занимающихся там незаконным бизнесом, пишет Bangkok Post со ссылкой на заявление министра туризма и спорта Таиланда Соравонга Тьентхонга.

В июле 2024 года Таиланд разрешил владельцам паспортов из 93 стран, включая Украину, въезжать с целью туризма на срок, не превышающий 60 дней.

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Однако вскоре Ассоциация тайских турагентов выразила обеспокоенность по поводу растущего числа иностранцев, нелегально работающих или ведущих бизнес в стране, в то время как Ассоциация отелей Таиланда заявила, что длительный безвизовый период может быть отчасти причиной увеличения количества кондоминиумов, незаконно сдаваемых в аренду иностранным гостям.

В частности, незаконная деятельность была зафиксирована в таких популярных туристических точках, как Пхукет, Чиангмай, Паттайя, Хуахин, Самуи и Бангкок.

Как ранее сообщал УНИАН, одновременно власти Таиланда стремятся привлечь в страну еще больше туристов, однако так, чтобы приезжие тратили в стране свои деньги, а не отбирали работу у местных.

В частности, в прошлом году Таиланд объявил о планах легализовать казино, а также сделать ставку на "радужный туризм".

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