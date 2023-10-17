Местные жители боятся, что приезжие россияне отберут у них работу.

Кабинет министров Таиланда 16 октрябя 2023 года продлил срок пребывания граждан России в стране по безвизовому режиму с 30 до 90 дней, однако это решение вызвало противоречивые реакции среди местных жителей.

Как пишет Bangkok Post, в то время как крупные туроператоры в курортном южном регионе страны полагают, что такая политика приведет к увеличению их доходов от россиян, местные жители обеспокоены возможным притоком нелегальных рабочих.

Как заявил бывший президент Совета по туризму Чонбури и исполнительный директор группы Sunshine Hotels and Resorts Танет Супорнсахасрунгси, продление срока пребывания в стране может привлечь больше россиян, которые намерены нелегально работать в Таиланде, что повлияет на местных жителей, работающих в сфере туризма, например, гидами и водителями.

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Кроме того, он опасается, что иностранные компании также будут использовать эту политику, нанимая вместо местных жителей больше собственных работников с российскими паспортами.

Россияне в Таиланде

Таиланд давно считается одним из любимых мест россиян для зимовки и удаленной работы, а с началом полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года количество релокантов из РФ в стране заметно возросло.

Одновременно возросло и число конфликтных ситуций между россиянами и украинцами, проживающими или отдыхающими в Таиланде. Так, известная российская телеведущая и блогерша Дана Борисова, активно поддерживающая агрессивную политику Кремля, пожаловалась, что на одном из тайских курортов украинка швырнула в нее тарелку.

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