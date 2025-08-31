Хотя эта идея не нова, именно молодое поколение сделало ее модным трендом.

Рост цен на перевозку багажа и строгая политика авиакомпаний в отношении него заставляют туристов искать креативные способы экономии во время путешествий. В последнее время среди поколения Z и миллениалов приобрел популярность тренд на путешествия без всякого багажа - только с телефоном и кошельком, пишет DailyMail.

В некоторых случаях путешественники наполняют карманы некоторыми самыми необходимыми вещами или заказывают доставку чемоданов по почте, что выходит дешевле, чем брать их с собой в самолет. Опрос, проведенный сервисом Send My Bag среди 1000 человек, показал: 48% респондентов убеждены, что авиакомпании намеренно наживаются на запутанных правилах относительно багажа. В то же время 37% путешественников в течение года переплатили около 130 долларов за превышение веса.

"Я не думаю, что справедливо накладывать огромные штрафы на людей за багаж, такой как ручная кладь, когда они уже в аэропорту. Я понимаю, что брать плату за зарегистрированный багаж - это справедливо, но цены абсолютно завышены, оно того не стоит", - рассказала 28-летняя Рэйчел Келли, которая летела из Ирландии в Австралию.

Видео дня

По ее словам, полет без багажа позволил ей сэкономить в целом около 400 долларов. Она признается, что иногда перед посадкой на самолет прячет сумку под пальто или надевает сразу несколько свитеров, чтобы избежать дополнительных расходов. Впрочем, Келли не скрывает, что каждый раз нервничает и боится быть разоблаченной.

Впрочем, это не единственная странная тенденция в авиапутешествиях. В прошлом году популярность приобрел тренд на полный отказ от развлечений на борту: без музыки, фильмов или даже еды. Некоторые во время перелета только наблюдают за картой движения самолета.

Как отмечает DailyMail, новые тренды вызывают удивление, но в то же время отражают желание пассажиров бороться с высокими затратами и навязанными правилами авиакомпаний.

Другие новости туризма

Как писал УНИАН, туристическая отрасль быстро трансформируется под влиянием женской клиентуры. Статистика свидетельствует, что именно женщины являются основными клиентами туристических компаний, и даже в семейных путешествиях именно женщины принимают все ключевые решения.

Также мы рассказывали, где в Европе продают самое дешевое пиво. Оказалось, что даже в таких богатых странах как Германия бутылку можно приобрести по очень приятной цене.

Вас также могут заинтересовать новости: