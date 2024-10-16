Всего эксперты выделили восемь основных тенденций в путешествиях в следующем году.

Из года в год привычки туристов постоянно меняются – кто-то устает от отдыха в компании и отправляется в соло-путешествие, а на смену живым гидам приходит искусственный интеллект.

Туристические сервисы Expedia, Hotels.com and Vrbo представили свежий отчет Unpack '25, который определяет главные туристические тренды на 2025 год.

1. Альтернативные направление. Так называемые Detour Destinations, как правило, менее известны и многолюдны, чем популярные туристические места, но они определенно заслуживают того, чтобы их посетить. Например, вместо Парижа эксперты советуют в 2025 году посетить французский город Реймс, а итальянский город Брешиа станет отличной альтернативой Милану. При этом вместо переполненной туристами Барселоны можно заехать в испанский город Жирона.

Видео дня

2. Поездки за покупками. Туристы все чаще отправляются в Goods Getaways, чтобы купить любимые товары, которые они не могут приобрести у себя дома. Например, в 2025 году аналитики советуют туристам поехать за кофе в регион Сан-Карлос (Коста-Рика), а за чаем матча в японский город Удзи.

3. Эра "все включено". Молодые туристы все чаще отказываются от самостоятельного планирования своих путешествий и выбирают отдых в отелях в формате "все включено". В 2025 году эксперты советуют обратить внимание на отели all-inclusive на пляжах мексиканского Канкуна или в австрийской горнолыжной деревушке Заальбах / Хинтерглемм.

4. Отели-рестораны. Все чаще, выбирая отели, путешественники не просто бронируют номера, они бронируют столики – ради шеф-поваров, отмеченных звездами Мишлен, или меняющихся сезонных меню. Например, в 2025 году туристам рекомендуют посетить пятизвездочный отель Romeo Hotel в итальянском Неаполе.

5. Путешествия в стиле JOMO. Этот тренд означает желание туристов оставить суету повседневной жизни и снять себе жилье, чтобы расслабиться и отключиться от всех проблем. Например, по мнению аналитиков, для этого неплохо подойдет мексиканский город Тулум.

6. Охота за природными явлениями. Путешественники готовы на многое, чтобы лично стать свидетелями чудес, будь то северное сияние, извержение вулкана или природный горячий источник.

7. По следам киногероев. Фильмы, сериалы и реалити-шоу по-прежнему влияют на выбор следующего места для отдыха многими людьми. По мнению экспертов, в 2025 году особый интерес туристов будет прикован к Нью-Йорку (сериал "И просто так"), Южной Африке (сериал One Piece) и сразу нескольким локациям, связанным с сериалом "Йеллоустон".

8. Поездки в один клик. Многие люди уже давно привыкли совершать покупки через соцсети TikTok и Instagram, и теперь все чаще этот тренд прослеживает в сфере путешествий – что может быть проще, чем приобрести тур, пройдя по ссылка на странице популярного блогера.

Как сообщал УНИАН, ранее свой список тенденций в путешествиях на следующий год представила отельная сеть Hilton. По прогнозам аналитиков, путешественники будут все больше стремиться максимально эффективно использовать свое время и финансовые вложения во время отдыха.

При этом эксперты Hilton установили, что пары все чаще выбирают номера с отдельными кроватями (или даже отдельные номера) во время совместного отдыха.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.