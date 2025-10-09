Туристов предупреждают о сложностях в поездках по городу.

Так называемый "set-jetting", то есть посещение туристами мест, увиденных ими в фильмах или сериалах, не теряет актуальность уже много лет. Однако пока фанаты штурмуют волшебные места с киноэкранов, местные жители и туристическая инфраструктура страдают.

Теперь список жертв киношного туризма рискует пополнить ирландская столица Дублин, и без того страдающая от толп и нехватки доступного жилья.

Как пишет Daily Mail, популярность свежего сериала Netflix "Дом Гиннесса" (House of Guinness) спровоцировала всплеск посещений Дублина на 551%. В связи с этим эксперты предупреждают, что путешественникам следует учитывать один важный фактор на дорогах.

В сериале, рассказывающем правдивую историю ирландской семьи, основавшей пивоварню Guinness, показаны многие знаковые достопримечательности, включая пивоварни St James' Gate и Guinness storehouse. И тепер город ожидает, что огромное количество путешественников приедет в ирландскую столицу, чтобы посетить их и попутно познакомиться с городом.

Однако, согласно свежим исследованиям, Дублин занимает пятое место в мире по сложности навигации на автомобиле, поэтому водителям следует быть бдительными.

Дублин с населением 2,1 миллиона человек ежегодно принимает 6,6 миллиона иностранных туристов, занимая десятое место в списке самых перегруженных городов мира по версии TomTom с уровнем загруженности 47%. В среднем водители по всему городу теряют 155 часов в год из-за пробок, а поездка на 10 км занимает почти 33 минуты.

Чтобы помочь туристам быстрее сориентироваться в городе и избежать неприятных ситуаций, директор компании Nationwide Vehicle Contracts Кит Хоуз поделился советами по навигации на сложных дорогах Дублина.

В первую очередь он советует водителям уделить время планированию и составлению карты маршрута до прибытия в Дублин, поскольку это поможет адаптироваться в ситуации, если они столкнутся с потенциальными препятствиями, такими как дорожные работы и объезды.

Эксперт также призвал гостей использовать реку Лиффи в своих интересах, поскольку она разделяет северную и южную части города на две части: "Если сомневаетесь, следуйте этому маршруту, чтобы убедиться, что вы находитесь на нужной вам стороне города".

Кроме того, водителям, приезжающим в Дублин, следует обращать внимание на похожие по звучанию названия улиц, например, "Кэмден-стрит" и "Кэмден-роу", чтобы не заблудиться.

Еще один обязательный помощник водителей и пешеходов при навигации в Дублине – это офлайн-карты, которые обеспечивают надежную навигацию даже без мобильного сигнала или интернет-соединения, ведь оно может быть нестабильным в некоторых районах.

Какие еще места из кино страдают из-за туристов

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики InsureandGo установили, что французская столица Париж является самым упоминаемым в кино и сериалах городом мира. Потому не удивительно, что туристы массово штурмуют этот город из года в год – и жителей некоторых местных районов это не на шутку сердит.

Еще один страдающий от массового туризма город – это хорватский курорт Дубровник, где в особо "горячие" дни на одного местного жителя выпадает 36 туристов. Во многом популярности города способствовал успех сериала "Игры престолов", который там частично снимали.

