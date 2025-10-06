Шоу получило положительные отзывы.

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый исторический сериал "Дом Гиннесов", который быстро приобрел популярность по всему миру. В Украине шоу вошло в тройку самых популярных проектов на платформе за последнее время.

Как сообщает издание Tudum, сериал переносит зрителя в роскошный, но в то же время опасный Дублин 1860-х годов. В центре сюжета реальная история семьи Гиннесов, которая страдает от проблем после смерти своего грозного патриарха, пивного магната сэра Бенджамина Гиннеса.

Очевидно, что зрителей зацепило сочетание драмы и истории, а также различные сюжетные линии, связанные как с любовными интригами, так и с определенными конфликтами. Каждый персонаж пытается отстоять собственные интересы, но при этом не забывает о ценностях семейного бизнеса.

Дом Гиннесов - актерский состав

Также важным фактором успеха стала актерская игра. Главные роли сыграли Энтони Бойл, Луис Партридж, Эмили Ферн, Фионн О'Ши, Джек Глисон и другие. Все они идеально передали характеры своих героев и вообще настроение этой эпохи.

"Каждый из них идеально подходил для роли. В каждом эпизоде этого шоу химия между персонажами подобна семье, и именно к этому мы стремимся. Вы можете видеть эмоции, вы можете видеть, насколько они открыты друг к другу, и это просто работает в каждом отдельном случае", - поделился режиссер Стивен Найт.

"Дом Гиннесов" не успел выйти, как уже начал доминировать в чартах Netflix. Сериал оценили как критики, так и зрители. На сайте Rotten Tomatoes появилось 90% положительных профессиональных отзывов. Также шоу получило рейтинг 7,5 на IMDb.

Также Netflix выпустил тизер экранизации мирового бестселлера "Отпуск на двоих".

