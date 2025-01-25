Чаще всего в фильмах упоминалась французская столица Париж.

Среди туристов довольно популярным является так называемый set-jetting – посещение городов или достопримечательностей, показанных в фильмах или сериалах.

Аналитики InsureandGo, исследуя базу данных QuoDB, установили, какие города чаще других упоминались в кинематографе всех возможных жанров за всю историю его существования, начиная с 1892 года.

Оказалось, что чаще других в фильмах упоминалась французская столица Париж – 33 078 упоминания.

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"Париж, лидирующий с 33 078 упоминаний, является самым цитируемым городом в истории кино и единственным французским городом в двадцатке лучших. "У нас всегда будет Париж" из фильма "Касабланка" 1942 года – одна из самых знаковых фраз на большом экране, но это не единственный фильм, который чтит город любви. Такие фильмы, как "Криминальное чтиво" (1994), "Умница Уилл Хантинг" (1998), "Начало" (2010) и любимый мультфильм "Рататуй" (2007) – все ссылаются на столицу Франции, делая ее прочным культурным ориентиром", – отмечают авторы исследования.

За ним идут Лондон (Великобритания) с 30 624 и Рим (Италия) с 16 371 упоминаниями соответственно.

10 самых упоминаемых в фильмах городов мира

Как сообщал УНИАН, ранее туристы рассказали, какие книги вдохновили их на путешествия.

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