Круизный лайнер "Икона морей" должен отправиться в первое путешествие в январе 2024 года.

Американская круизная компания Royal Caribbean показала первый взгляд на круизный лайнер "Икона морей" (Icon of the Seas), который должен стать крупнейшим в мире. Этот титул он отберет у другого судна компании "Чудо морей" (Wonder of the Seas).

Как сообщается на сайте компании, лайнер должен отправиться в первое путешествие в январе 2024 года и будет предлагать широкий выбор услуг и развлечений – от пляжного отдыха до аквапарка, как для семей, так и для пар или компаний. Бронирование путешествия уже доступно.

В целом "территория" лайнера "Икона морей" будет разделена на пять "районов": Thrill Island с самым большим "аквапарком в море" для активного отдыха, Chill Island с бассейнами и барами для расслабленного отдыха, Surfside для семейного отдыха, The Hideaway с имитацией пляжного отдыха и AquaDome для вечернего развлекательного отдыха.

"Икона морей" будет отправляться из Майами (США) в недельный отпуск на Восточные и Западные Карибы, в том числе заезжая на Багамские острова, в Мексику, Сен-Мартен и Гондурас.

Как сообщал УНИАН, ранее маршрут Norwegian Cruise Line был признан "ведущим круизным направлением Европы".

