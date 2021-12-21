Большинство заболевших были полностью вакцинированы.

По крайней мере 48 человек на борту одного из кораблей оператора Royal Caribbean, пришвартовавшегося в Майами, США, заразились коронавирусом.

По данным оператора, "Симфония морей", крупнейшее круизное судно в мире, перевозило более 6000 пассажиров и членов экипажа во время плавания по Карибскому морю, когда тест на коронавирус одного из пассажиров дал положительный результат, - сообщает CNN.

После этого коронавирус обнаружили еще, по меньшей мере, у 40 пассажиров судна.

Читайте также"Омикроном" и "Дельтой" можно заразиться одновременно: в Moderna предупреждают о еще более опасной мутации COVID-19В сообщении оператора говорится, что 95% пассажиров лайнера были полностью вакцинированы. 98% пассажиров, чей тест дал положительный результат на коронавирус, были полностью вакцинированы.

Пока неизвестно, был ли причиной обнаруженных случаев заражения штамм Omicron.

Согласно правилам Royal Caribbean, все пассажиры на борту лайнера в возрасте от 12 лет должны пройти полную вакцинацию и дать отрицательный результат теста перед отправлением. Круизная линия заявляет, что "настоятельно рекомендует" гостям получить бустерную дозу перед отплытием, но в настоящее время это не является обязательным.

Члены экипажа также должны пройти полную вакцинацию и проходить тестирование "не реже одного раза в неделю". Невакцинированные дети на борту Symphony of the Seas должны были показать отрицательный результат ПЦР, а также отрицательный результат теста в терминале перед вылетом.

"Каждого заболевшего быстро отправили в карантин", - говорится в заявлении Royal Caribbean. "Все, у кого был положительный результат, имели легкие симптомы заболевания или не имели их вовсе и мы постоянно следили за их здоровьем", - также заявляют в компании.

Напомним, ранее в Одесский морской порт прибыл первый с начала пандемии круизный лайнер Sea Dream II. Его встречали с оркестром.

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Автор: Екатерина Малюга