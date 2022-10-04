Абсолютным триумфатором церемонии стала Португалия, которая в целом получила в этом году около 30 наград, в том числе в главной категории "Лучшее туристическое направление в Европе".

На Майорке 2 октября 2022 года определили победителей ежегодной премии World Travel Awards Europe 2022, считающейся аналогом "Оскара" в сфере туризма.

Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Абсолютным триумфатором церемонии стала Португалия, которая в целом получила в этом году около 30 наград, в том числе в главной категории "Лучшее туристическое направление в Европе".

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В то же время город Порту был признан лучшим городом для путешествий в Европе.

При этом Азорские острова получили награду в категории "Ведущее направление приключенческого туризма в Европе", а провинция Алгарве одержала победу в категории "Ведущее пляжное направление Европы".

В то же время португалська столица Лиссабон победила сразу в нескольких категориях, среди которых: "Ведущее направление Европы для отдыха в городе", "Ведущее направление Европы для круизов" и "Ведущее направление Европы на побережье".

При этом черноморский город Батуми (Грузия) получило титул "Ведущее рзвивающееся туристическое направление Европы", Мадрид (Испания) пятый год подряд получил награду "Лучшее европейское направление для встреч и конференций", а конференц-центр Дублина получил награду "Лучший европейский центр для встреч и конференций".

В авиационном секторе Turkish Airlines получила звание "Ведущая авиакомпания Европы", тогда как British Airways была названа "Ведущим брендом авиакомпании Европы". Air France получила награду "Ведущая авиакомпания Европы – эконом-класс", а TAP Air Portugal получила награду за "Ведущую авиакомпанию Европы до Южной Америки".

Отель Çırağan Palace Kempinski Istanbul (Турция) получил высшую награду за гостеприимство как "Ведущий отель Европы", а Mandarin Oriental Bosphorus в Стамбуле (Турция) получил звание "Ведущий новый отель Европы". Four Seasons Hotels and Resorts получил награду "Ведущий европейский гостиничный бренд класса люкс", а Royal Monceau Suite @ Le Royal Monceau – Raffles Pari получил награду за "Ведущий отель Европы класса люкс".

В секторе круизов Norwegian Cruise Line был признан "Ведущим круизным направлением Европы".

Как сообщал УНИАН, ранее компания Skytrax объявила победителей рейтинга лучших авиаперевозчиков 2022 года, который считается наиболее престижным в авиационной отрасли.

Звание Лучшей авиакомпании мира по версии Skytrax уже в седьмой раз получила Qatar Airways (Катар). При этом российские авиакомпании в этом году были исключены из рейтинга.