В Париже продадут оригинальную часть Эйфелевой башни

Оригинальную часть Эйфелевой башни вскоре выставят на аукцион во Франции. Как сообщает The Independent, 21 мая фрагмент лестницы этой парижской достопримечательности будет продан тому, кто предложит самую высокую цену.

Отмечается, что Эйфелеву башню спроектировал французский инженер Гюстав Эйфель, а строительство официально завершили в марте 1889 года.

В 1983 году винтовую лестницу, соединявшую второй и третий уровни, демонтировали и разделили на 24 отдельные части, заменив их лифтами и продав на аукционах.

Один 14-метровый фрагмент сейчас находится на первом уровне башни, остальные можно увидеть в Музее д'Орсе, Ла-Виллетт и Музее железа в Париже. Остальные 20 секций были проданы, и сейчас они разбросаны по всему миру - от Диснейленда до японских садов в префектуре Яманаси.

Говорят, что сейчас французский аукционный дом Арткуриал (Artcurial) организует продажу, чтобы найти нового владельца для оригинального фрагмента, принадлежащего анонимному продавцу.

Редкая часть, выставленная на торги, имеет высоту 2,5 метра и недавно была отреставрирована - ей вернули оригинальный коричневый цвет после более чем 40 лет в частной коллекции.

По данным СМИ, это уже пятый фрагмент лестницы, который перепродается с 2013 года. В 2016 году аналогичный кусок высотой 2,5 метра продали за 523 800 евро после ожесточенных торгов.

По оценкам Artcurial, на майском аукционе стоимость может достигнуть 50 тысяч евро.

В аукционном доме отметили, что 21 мая 2026 года департамент Art Deco Artcurial представит часть истории Эйфелевой башни - секцию оригинальной винтовой лестницы 1889 года, созданной под руководством Гюстава Эйфеля. Речь идет о секции №1 лестницы между вторым и третьим уровнями, предварительно оцененной в 40-50 тысяч евро.

Общая высота конструкции составляет 2,75 метра (2,60 метра до площадки), диаметр - 1,75 метра. Она изготовлена из стали и клепанного листового металла и имеет 14 ступеней, опирающихся на крестообразное основание. Эта конструкция была частью винтовой лестницы, по которой посетители когда-то поднимались на вершину Эйфелевой башни.

Эйфелева башня - что стоит знать туристам

Напомним, у туристов появилась возможность по-новому взглянуть на знаменитую Эйфелеву башню в Париже. В частности, во французской столице открылся подвесной 40-метровый мост под названием "Головокружение башни", который соединяет восточную и западную опоры монумента.

Сооружение расположено почти на 60 метров от земли, полностью покрыто сеткой и состоит из более чем 25 000 сетчатых панелей. Прогулка по мосту бесплатна для всех обладателей билетов на Эйфелеву башню, доступ осуществляется с первого этажа.

