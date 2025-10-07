Туроператоры отмечают всплеск интереса женщин к соло-путешествиям.

Все больше женщин выбирают отдых в одиночку, оставляя дома родных и близких, чтобы "исследовать мир на своих условиях", отмечают туроператоры.

Как пишет The Independent, сейчас туристические компании отмечают значительный рост спроса со стороны отдельных лиц, особенно женщин, путешествующих без семьи или друзей, не желая ждать, пока совпадут "даты или мечты об отпуске".

При этом популярные направления для таких самостоятельных путешественников варьируются от европейских хитов вроде Испании и Португалии до таких отдаленных уголков, как Египет, Индия и Узбекистан.

В частности, туроператор Jules Verne отметил, что в 2024 году на долю индивидуальных путешественников пришлось 46% бронирований против 40% годом ранее. Тем временем, женщины составляют почти семь из десяти (69%) таких клиентов.

Управляющий директор Jules Verne Дебби О'Нил подчеркнула, что причина, по которой люди бронируют туры самостоятельно, "не всегда связана с одиночеством" – это скорее "выбор того, как они хотят познавать мир".

"У многих наших путешественников есть семьи, партнеры и насыщенная социальная жизнь, но они также ценят свободу исследовать мир самостоятельно. Присоединение к туру в небольшой группе дает им лучшее из двух миров: радость совместных мгновений и возможность удовлетворить собственное любопытство", – заявила она на пресс-конференции в Испании, добавив, что для некоторых людей поездка в отпуск в одиночку это "тихий акт смелости".

Другой туроператор групповых туров, Explore Worldwide, сообщил, что также отметил заметный рост числа одиночных туристов: в этом году количество бронирований таких поездок выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В компании также отметили, что сентябрь и октябрь – самые популярные месяцы для тех, кто отдыхает без близких, поскольку это позволяет им воспользоваться более низкими ценами за пределами пиковых летних месяцев.

"Путешествия в одиночку – это определенно растущая тенденция. Две трети людей в среднестатистической группе путешествуют в одиночку. Люди меньше склонны ждать, пока друзья или семья подберут подходящие даты или осуществят мечты об отпуске, и больше склонны просто наслаждаться моментом и ехать", – пояснил управляющий директор Explore Worldwide Майкл Эдвардс.

При этом исследование Explore Worldwide показало, что многие путешественники-одиночки считают, что их отпуск помогает им стать увереннее, почувствовать себя сильнее и заново открыть в себе любовь к путешествиям.

В свою очередь туристическое агентство Barrhead Travel сообщило, что в этом году количество бронирований речных круизов и туристических/приключенческих туров для одного человека выросло на 31% и 20% соответственно по сравнению с 2024 годом.

В то же время управляющий директор компании Ники Темпест-Митчелл заявила о существовании "распространенного заблуждения", что соло-путешествия предназначены только для одиноких людей.

"На самом деле довольно часто люди отправляются в путешествие одни, без партнера или семьи, потому что, возможно, они всегда мечтали об этом. Женщины, в частности, представляют собой растущую аудиторию для индивидуальных путешествий. Некоторые из факторов этой тенденции – расширение возможностей групповых туров с единомышленниками, а также повышение доступности мира", – пояснила она.

При этом сеть независимых турагентов Advantage Travel Partnership заявила, что в 2025 году ее участники зафиксировали "двузначный" рост числа индивидуальных бронирований по сравнению с прошлым годом.

"Мы видим все больше людей, которые готовы путешествовать в группе, но в одиночку, а не с семьями. За последние 12 месяцев этот показатель, безусловно, вырос. Для этого рынка появляется все больше продуктов", – отметила uлава компании Джулия Ло Бью-Саид в комментарии PA Media.

Всплеск женского туризма в мире

Как сообщал УНИАН, ранее результаты отчета Skift Research показали, что сейчас туристическая отрасль стремительно меняется под потребности женщин.

При этом в мире все большую популярность набирает формат отдыха "singlemoon", когда женщины устраивают себе роскошный одиночный отдых подальше от своих привычных хлопот.

