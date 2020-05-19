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МИД начал переговоры о возобновлении авиарейсов за границу

15:50, 19 мая 2020
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Министерство иностранных дел Украины уже начало переговоры об открытии авиационного сообщения с другими странами, приостановленного из-за распространения в мире коронавируса.

Об этом сообщил информированный источник в дипломатических кругах.

По словам источника, 18 мая состоялось правительственное совещание, на котором со стороны МИД подчеркивалось, что Украина должна инициативно открывать авиационное сообщение с учетом двух факторов. Один из этих факторов – стратегия открытия регулярного авиасообщения должна заключаться в синхронизации запуска совместных рейсов в обе стороны, чтобы граждане могли не только вылететь из Украины в европейские страны, но и вернуться оттуда домой.

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Еще один фактор касается учета ситуации с противодействием распространению коронавируса в других странах.

После совещания посольствам Украины было поручено в странах-членах Евросоюза и в других странах, популярных для отдыха среди украинских туристов, выяснить, по какому графику и по каким правилам они будут открывать авиасообщение. Это необходимо для проведения дальнейших переговоров между Украиной и этими странами об открытии регулярного авиасообщения.

"Мы уже начали над этим работать", - отметил собеседник агентства.

Как известно, до 15 июня действует запрет на въезд в страны Шенгена для граждан Украины и других государств, не являющихся членами ЕС, кроме ряда исключений для проживающих, работающих в соответствующих государствах и тому подобное. Пока неизвестно, будет ли этот запрет возобновлен. 

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