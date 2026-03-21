Открылась самая длинная в мире прибрежная пешеходная тропа

19 марта король Великобритании Чарльз III торжественно открыл самую длинную в мире прибрежную тропу, протяженностью 4327 километров вдоль всего побережья Англии. Об этом пишет Daily Express.

Прибрежная тропа имени короля извивается вокруг живописных приморских городков Корнуолла и проходит вдоль скалистых пляжей Нортумберленда, образуя непрерывный маршрут после того, как было создано около 1600 километров новых пешеходных дорожек, соединяющих существующие маршруты.

Пройдя весь маршрут, туристы смогут полюбоваться видами культовых скал "Семь сестер" в Восточном Суссексе, насладиться красотой Юрского побережья и дикой природой Озерного края.

После торжественного открытия тропы и нового природного заповедника король прогулялся по участку недавно завершенной тропы у "Семи сестер". К нему присоединились министр окружающей среды Эмма Рейнольдс и председатель организации Natural England Тони Джунипер, которые высоко оценили новый маршрут.

Он сказал, что этот маршрут является "свидетельством того, как общественное удовольствие, охрана природы, наследие, история и сообщество могут объединиться, помогая улучшить жизнь миллионов людей".

Отмечается, что на его создание ушло 18 лет, он был впервые представлен во время правления Гордона Брауна и преодолел ряд трудностей, таких как необходимость принятия нового законодательства - Закона о доступе к морским и прибрежным районам, принятого в 2009 году.

Организация Natural England заявила, что теперь это самый длинный в мире охраняемый прибрежный пешеходный маршрут. Нил Констебл, возглавлявший проект от этой организации, сказал:

"Это великолепно - лучшее, что я сделаю в своей профессиональной жизни".

Организация заявила, что это открыло доступ к части английского побережья, которая всегда была недоступна, включая скалистые пляжи, песчаные дюны и потрясающие утесы.

Важно, что там, где были созданы новые тропы, Natural England также сосредоточилась на том, чтобы приблизить их к воде. Организация заявила, что была улучшена доступность, поэтому больше людей могут наслаждаться отдельными участками маршрута.

Сейчас открыто около 80% маршрута, и его полное завершение запланировано на конец года. В некоторых местах пешеходам придется свернуть с тропы, в том числе на северо-западе Англии, где им нужно будет переправиться через реку Мерси на пароме.

