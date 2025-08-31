Если предугадать дождливую неделю на Кипре вы не в состоянии, то учесть, например, сезон тайфунов в Японии стоит изначально.

Ливень может испортить выходные. Но есть природные явления, способные испортить многодневный отпуск, который вы планировали сильно заранее. Как пишет The Telegraph, есть более десятка вариантов того, как ваш отдых может полететь кувырком из-за того, что вы не учли природу на месте вашего отпуска.

Морские слизни, Испания

В августе туристам на побережье Коста-Бланки запретили посещать пляж в городе Гуардамар-дель-Сегура. Причиной стали так называемые "синие драконы" - с виду красивые, но чрезвычайно опасные морские слизни. Они питаются ядовитыми организмами, такими как португальская кораблик-медуза, и накапливают токсины для собственной защиты.

Их жало может вызвать смертельно опасную аллергическую реакцию. Вид не появлялся возле Испании более трех веков, однако с 2021 года фиксируется уже в третий раз.

Сезон саргасума, Карибы

Кроме ураганов, в летний период на острова надвигается и волна гниющих водорослей. Саргасум издает резкий запах, похожий на смесь аммиака и тухлых яиц. В 2025 году масштабы проблемы особенно серьезны - количество водорослей удвоилось по сравнению с рекордным 2022-м.

Деречо, США

Менее предсказуемые, чем торнадо, но не менее опасные - это штормы деречо. Чтобы получить такое название, буря должна проходить более 400 км, иметь порывы ветра до 120 км/ч и оставлять значительные разрушения. Они чаще всего случаются с апреля по август в центральных и восточных штатах США.

Мелтеми, Киклады (Греция)

В период с июня по сентябрь на Кикладских островах дует сильный северный ветер мелтеми. Он превращает море в опасную белую волну и может сорвать график паромов.

Местные моряки стараются выходить в море утром или поздно вечером, а туристам советуют искать защищенные пляжи вроде Агиос Прокопиос (Наксос) или Монолитос (Санторини).

Тайфуны, Япония

Август и сентябрь - пик тайфунов в Японии. Ветры скоростью до 200 км/ч и ливни особенно разрушают острова Окинава, но доходят и до Токио.

День летучих муравьев, Великобритания

В Британии тоже есть свое "странное" природное явление - день, когда тысячи крылатых муравьев взлетают в воздух для спаривания. Продолжается это несколько дней между июнем и сентябрем и превращается в настоящий массовый "воздушный рой".

Аква альта, Венеция, Италия

С ноября по март Венеция страдает от "высокой воды". Во время приливов подтапливаются площади и улицы, а туристам приходится передвигаться по временным помостам. В 2019 году вода залила 80% города и повредила исторические памятники.

Полярная ночь, Шпицберген, Норвегия

С середины ноября солнце здесь вообще не поднимается над горизонтом. Жители ходят с фонариками, а туристы приезжают, чтобы увидеть северное сияние. Если вы вдруг решили полюбоваться белыми медведями, то полярная ночь - не лучший момент для этого.

Мистраль, Франция

Холодный и сухой ветер дует из долины Роны к Средиземному морю, достигая скорости более 100 км/ч. Он может вызывать пожары и срывать графики авиаперелетов. В то же время местные виноделы его ценят - благодаря мистралю виноград получает больше солнца.

Сезон кубомедуз, Австралия

С ноября по май на севере Квинсленда в водах Большого Барьерного рифа появляются смертельно опасные кубомедузы. Их щупальца несут мощный яд, способный остановить сердце. Чтобы защититься, купальщикам советуют носить гидрокостюмы и плавать только на контролируемых пляжах.

Сезон сжигания полей, Таиланд

Это не совсем природное явление, но оно тоже связано с погодой. В марте вокруг города Чиангмай фермеры незаконно поджигают поля, готовя землю под новые посевы. Дым держится несколько месяцев, а жители ходят в масках. Загрязнение настолько сильное, что туристы и экспаты жалуются на головную боль и проблемы с дыханием.

