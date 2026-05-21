Названы 8 стран мира, где не хотят видеть туристов этим летом

Из года в год туристы выбирают для отдыха одни и те же направления. И некоторые из них уже настолько устали от наплыва отдыхающих, что начинают уже открыто об этом заявлять. Например, власти Таиланда решили сократить срок безвизового пребывания для туристов с 60 до 30 дней.

Однако не только Таиланд предпринимает меры по оптимизации туристических потоков. По всему миру популярные направления с помощью резкого повышения цен, навязчивого сбора данных и жестоких правил въезда ясно дают понять: им нужны только богатые туристы. Они активно пытаются сделать поездки недоступными для обычных путешественников среднего класса, чтобы создать места отдыха исключительно для одного процента "избранных", пишет Travel Off Path.

"Но эта стратегия ограничения доступа уже имеет обратный эффект. 99% путешественников, составляющих средний класс, – это те, кто поддерживает работу местных ресторанов и экономику в межсезонье. Захлопывая перед ними двери, эти страны вызывают масштабные финансовые последствия, и мы уже видим, как резко падает число их посетителей", – отмечают авторы материала.

Они поясняют, что более бюджетные туристы предпочитают тратить свои с трудом заработанные деньги там, где они действительно чувствуют себя желанными гостями.

При этом эксперты издания назвали восемь стран, куда не стоит ехать этим летом, поскольку там не очень рады туристам, также предоставив достойную им замену.

1. Таиланд

Эта популярная страна Азии на днях не только объявила о сокращении 60-дневного безвиза для граждан 93 стран до 30-ти дней, но и решила ввести обязательный въездной сбор в размере 300 бат (около 407 гривень) просто за выход из самолета. Власти Таиланда активно ищут лазейки, чтобы отсеять бюджетных путешественников и заставить их перейти к роскошному туризму с высокими затратами. Но это уже имеет обратный эффект: в начале 2026 года число иностранных туристов в Таиланде сократилось более чем на 7%, и правительство готовится к устойчивому спаду.

Альтернатива – Малайзия. Там по-прежнему действует простой 90-дневный безвизовый режим для большинства западных стран, а ее столица Куала-Лумпур активно развивается и хочет видеть больше туристов.

2. Испания

Эта популярная страна Европы не просто повышает налоги, но и требует от туристов предоставления огромного количества личных данных, включая данные кредитных карт и информацию о родственных связях. И это уже не говоря о массовых антитуристических протестах по всей стране.

Альтернатива – Черногория. Здесь туристов ждет то же потрясающее средиземноморское побережье и богатая история, но без нарушающих конфиденциальность полицейских баз данных и с экономикой, которая действительно ценит деньги отдыхающих.

3. Италия

По всей Италии вводится плата просто за пребывание в популярных общественных местах. Например, в Венеции однодневные туристы должны платить за вход в город, а в Риме нужно заплатить, чтобы просто посмотреть на фонтан Треви. Мэры городов по всей стране вводят штрафы за все, от сидения на исторических ступенях до поедания сэндвича на улице, превратив исторические города в тематические парки, где постоянно чувствуешь себя в шаге от крупного штрафа.

Альтернатива – Хорватия. Адриатическое побережье предлагает глубокую европейскую историческую атмосферу и древние города, окруженные стенами, без постоянного контроля со стороны местных властей.

4. Соединенные Штаты Америки

С приходом к власти администрации Дональда Трампа, в США предприняли множество спорных шагов, которые четко дают понять иностранным туристам, что им не рады – от более строгих проверок на границе и обязательного залога в размере 15 тысяч долларов для туристов из некоторых стран до более высоких цен на билеты за посещение нацпарков.

Альтернатива – Панама. Это крупный экономический центр с первоклассной инфраструктурой и благоприятной для англоговорящих туристов деловой средой.

5. Нидерланды

В последние годы Амстердам на полном серьезе проводил глобальные рекламные кампании, призывающие туристов держаться подальше. При этом в столице Нидерландов действуют самые высокие туристические налоги – до ошеломляющих 21% от стоимости проживания.

Альтернатива – Дания. В то время как Амстердам отпугивает людей, Копенгаген запустил CopenPay, вознаграждая путешественников бесплатным питанием и входом в музеи за хорошее поведение, например, езду на велосипеде.

6. Япония

Страна восходящего солнца переживает серьезный переизбыток туризма и реагирует на это агрессивным воздействием на кошельки путешественников – от высоких налогов до ограничений доступа к популярным достопримечательностям, например, на гору Фудзи.

Альтернатива – Южная Корея. Она предлагает столь же захватывающее сочетание сверхсовременных городов и древних храмов без заоблачных туристических налогов и закрытых ворот.

7. Исландия

Эта живописная страна со слабым общественным транспорным сообзением (там вообще нет поездов) в 2026 году ввела неподъемные сборы за использование дорог. Теперь арендованный автомобиль отслеживает каждый километр, проеханные туристами, и на выходе последние получают огромные счета.

Альтернатива – Норвегия. Эта скандинавская страна предлагает фьорды мирового класса и невероятную природную красоту с глубоким уважением к доступу общественности к природе.

8. Канада

Страна-соседка США активно ограничивает доступ на свою границу из-за бюрократической усталости. И хотя американцы по-прежнему пользуются беспрепятственным безвизовым путешествием через северную границу, канадское правительство построило огромную цифровую стену для остального мира. Не так давно власти Канады внезапно восстановили обязательные гостевые визы для граждан Мексики, мгновенно захлопнув дверь перед одним из их главных партнеров в сфере туризма. На деле же они отказывают огромному количеству настоящих туристов из-за незначительных технических проблем с документами, фактически используя программное обеспечение для того, чтобы не пускать людей извне.

Альтернатива – Аргентина. Если вы хотите увидеть горы мирового класса, необъятные просторы природы и ледники, Патагония предложит вам именно то, что предлагает Канада, но без бюрократических сложностей с визами.

Где в мире еще не рады туристам

