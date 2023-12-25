Они утверждают, что такая жизнь обходится им вдвое дешевле, чем на суше.

Супруги из Флориды, США продали почти все, чем владели, включая основной бизнес и дом, чтобы дожить свои дни в кругосветном путешествии на круизных лайнерах.

Как пишет Sky News, первоначально Джон и Мелоди Хеннесси купили дом на колесах, чтобы путешествовать по Соединенным Штатам. Но вскоре 76-летний Джон устал от вождения. Затем они увидели в Facebook рекламу 274-дневного круиза из Royal Caribbean, и их путь к постоянной жизни на море начался.

Во время путешествий они побывали в Австралии, Новой Зеландии и южной части Тихого океана. При этом пара утверждает, что, хотя их новая жизнь более захватывающая, они говорят, что она также дешевле.

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"Теперь у нас есть телефонный счет, счет корабля и несколько счетов по кредитной карте, когда мы сходим на берег, но это все. У нас больше нет ипотеки или расходов на жилье. У нас больше нет страхования транспортных средств, страхования имущества или коммунальных платежей. Список можно продолжать. Мы уверены, что круизы дешевле", - отмечают они, утверждая, что их расходы сократились вдвое по сравнению с жизнью на суше.

Сейчас их жизнь расписана по месяцам до декабря 2024 года, поскольку они пересаживаются с корабля на корабль.

Но вскоре они планируют переехать на постоянное место жительства на жилом круизном лайнере Villa Vie - одном из первых в своем роде - где до 30% людей на борту будут постоянными жителями.

"Мы хотели купить каюту, чтобы иметь возможность оформить ее так, как нам хочется. Она станет для нас домом, наверное, минимум на 15 лет пребывания на корабле", - говорит Мелоди.

Корабль отправится в путешествие в мае 2024 года, однако жизнь на борту не будет дешевой. Внутренняя каюта стоит от 99 000 долларов, а вилла с балконом и видом на океан стоит 249 000 долларов, и это без учета почти 8 000 долларов ежемесячной платы.

Те, кто живет на борту, смогут привозить свои семьи на судно бесплатно - после оплаты портовых сборов-и для них будет зарезервировано определенное количество кают. На корабле будет бизнес-центр и частные офисы, что позволит путешественникам работать из любой точки мира.

Поскольку средний возраст обитателей судна составляет почти 60 лет, на борту есть стоматолог и врач для проведения рутинных процедур. Для более серьезных проблем со здоровьем есть больница, а также морг на двоих на случай наихудшего сценария.

Самой большой проблемой путешествия на таком корабле семейная пара называет "переедание", и утверждает, что совсем не волнуется о том, что им будет скучно.

Ранее УНИАН уже писал об этом круизе

Тогда сообщалось, что первый в истории трехлетний морской круиз отменили всего за неделю до отправления. Компания-организатор признала, что у нее нет корабля, и пообещала вернуть деньги тем, кто уже зарегистрировался на рейс.

В то же время до начала путешествия было забронировано не менее 111 кают. Многие пассажиры уже продали собственное жилье, планируя трехлетнее путешествие. Теперь им некуда деваться.

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