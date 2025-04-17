Американец был крайне расстроен тем, как с ним поступила его девушка и ее семья.

19-летний американец попал за решетку после того, как решил испортить отдых на круизном лайнере своей девушке и ее родителям. Об этом сообщает Independent.

Житель штата Мичиган по имени Джошуа Лоу был очень раздражен тем, что ему пришлось ухаживать за домашними животными его подружки, пока сама она с семьей отправилась в круиз по Карибскому морю. Поэтому парень решил сорвать им отдых, но не придумал ничего лучше, чем отправить в круизную компанию электронное письмо с угрозами.

"Эй, я думаю, у кого-то может быть бомба на вашем круизном лайнере Sunrise", - говорилось в сообщении.

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По словам прокуроров, судно уже отплыло из порта Майами и направлялось на Ямайку, когда власти были вынуждены срочно вернуть его в порт. Затем правоохранители обыскали более тысячи внутренних помещений лайнера, но, конечно, ни одной бомбы не нашли.

Как рассказал помощник прокурора США Нильс Кесслер, агенты ФБР отследили адрес электронной почты отправителя и вышли на мистера Лоу. Похоже, у парня были причины обижаться, ведь он жил с семьей своей девушки, но, когда все они собрались на отдых, его с собой не взяли, а заставили ухаживать за их животными. Однако от уголовной ответственности эти обстоятельства его не освободили.

19-летний американец был приговорен к восьми месяцам заключения за фальшивую угрозу взрыва. И это еще ему повезло, ведь максимальное наказание за это преступление - пять лет заключения.

Другие неприятности с клиентами круизных компаний

Как писал УНИАН, мужчина выиграл бесплатный круиз, но в итоге получил счет на $47 тысяч. Круизная компания списала деньги с двух кредитных карт, которые были оформлены на пассажира, но он остался должен еще более 20 тысяч долларов за "бесплатный" круиз.

Также мы рассказывали, что происходит, когда на круизном лайнере умирает кто-то из пассажиров. Этого не афишируют, но на такой случай экипаж имеет четкий алгоритм действий.

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