Общая протяженность маршрута составляет 12 километров.

В Черновицкой области открыли новый однодневный туристический маршрут, объединяющий сразу несколько уникальных природных локаций региона.

Как сообщили в пресс-службе Черновицкой областной военной администрации, маршрут протяженностью 12 километров стартует от Смугарских водопадов (также известны как Буковинские водопады) в селе Розтоки, проходит через уникальные скальные образования Протятые камни, мимо величественной скалы Соколиный Глаз, и завершается на живописном перевале Нимчич.

"Это одна из самых зрелищных троп края, которая сочетает легенды, красоту дикой природы и уникальные геологические памятники", – говорится в сообщении.

На данный ммомент маршрут полностью обустроен:

нанесена качественная туристическая разметка;

установлены информационные таблички;

обустроены удобные точки ориентирования.

Также маршрут уже доступен в приложении "Буковина Travel". Оно поможет проложить путь, получить рекомендации, узнать о локациях и удобно спланировать путешествие.

В то же время Вижницкая районная военная администрация предложила присвоить новому маршруту имя героя российско-украинской войны Руслана Сенчука – человека, который отдал жизнь за независимость и свободу Украины. Бывший председатель Вижницкой РГА в 2022 году присоединился к рядам ВСУ, служил командиром роты противотанковых ракетных комплексов черновицкой 82 отдельной десантно-штурмовой бригады и погиб в начале 2024 года в Запорожской области.

Новые туристические маршруты в Карпатах

Как сообщал УНИАН, в начале 2025 года в Черновицкой области появился новый туристический маршрут "К Стражам Недеи", простирающийся от села Мигово до поселка Берегомет.

Между тем, в конце лета этого года в Карпатах запустили восстановленный "Закарпатский туристический путь", который в будущем должен соединить пять стран.

