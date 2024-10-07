Когда деревья на улицах покрываются разноцветной осенней листвой, город выглядит по-своему волшебно.

Черновцы – один из самых популярных городов Украины, которые туристы выбирают для путешествия на уикенд. Там есть и несколько туристических изюминок для экскурсий, и немало современных заведений, где можно согреться между прогулками по городу, который достаточно легко обойти пешком.

И если вы думаете, что осенью там нечего делать, то вы глубоко ошибаетесь – когда деревья на улицах покрывается разноцветной осенней листвой, город выглядит по-своему волшебно.

Особенно это ощущаются, если отправиться на экскурсию в Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, центральный корпус которого в 2011 году был включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Его еще прозвали украинским Хогвардсом – и в туман это сравнение становится еще более уместным.

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Между тем, большая часть центра Черновцов покрыта брусчаткой, которая сверкает в дождь, создавая вам замечательные атмосферные фото для соцсетей, в частности, с улицы Ольги Кобылянской – главной пешеходной улицы города.

Если же вы проголодаетесь, сейчас в Черновцах совершенно не сложно найти современное заведение питания на любой вкус – от ресторана авторской еврейской кухни до хипстерских ярких кафе и коктейль-баров.

Нашим же абсолютным фаворитом в Черновцах стал итальянский ресторан Nonna Macarona на улице Главной, в помещении которого также расположена булочная с вкуснейшей выпечкой и десертами.

Кстати, ранее УНИАН рассказывал, что стоит обязательно посмотреть в Черновцах, а также давал несколько советов, что можно посетить на Буковине за пределами города – от средневековой Хотинской крепости до горно-лыжного курорта Мигово.

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