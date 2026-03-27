В Одессе выпустили на волю птиц, пострадавших от атак РФ: сколько спасли

В течение двух суток сотрудники зоопарка отмывали птиц от масла, сушили и согревали их.

В Одессе выпустили на волю десятки птиц, которых удалось спасти после утечки в Черное море растительного масла, произошедшей в декабре прошлого года из-за атак РФ по порту "Южный" (Одесская область), сообщила пресс-служба мэрии.

"В конце декабря прошлого года в результате вражеского обстрела произошла утечка масла в море. Это привело к гибели тысяч птиц, а больше всего пострадали два вида морских птиц из семейства поганковых. Одесситы не остались в стороне: привозили пострадавших птиц в Одесский зоопарк. Всего тогда было доставлено около 300 особей", – отмечают в городском совете.

В течение двух суток сотрудники зоопарка отмывали птиц от масла, сушили и обогревали их. Это была чрезвычайно тяжелая и изнурительная работа, подчеркивают в пресс-службе. Далее птиц ждала долгая реабилитация – выкармливание и восстановление сил.

Поскольку собственных ресурсов зоопарка было недостаточно, его руководитель Игорь Биляков обратился за помощью к одесситам. К спасательной операции присоединились факультет ветеринарной медицины Одесского аграрного университета, биологический факультет Одесского национального университета им. Мечникова, ветеринарный врач Леонид Стоянов и обычные жители города, которые не остались равнодушными.

"Все вместе мы совершили большое дело: удалось спасти и вернуть в природу около 40 процентов птиц. К сожалению, не всех удалось спасти, но для таких проблемных видов, как поганки, это серьезный результат", – отметил Биляков.

Удар по порту "Южный"

Как писал УНИАН, в декабре 2025 года оккупационная армия РФ нанесла удары по порту "Южный" (Одесская область), что привело к разрушению контейнеров с растительным маслом, тонны которого попали в Черное море. Сначала чиновники уверяли, что растительное масло является органическим веществом и подвергается естественному биологическому разложению. Однако экологи сразу заявили, что эта жидкость в морской воде образует пленку на поверхности, которая ограничивает доступ кислорода и света для морских организмов. Масло было обнаружено на нескольких пляжах Одессы, на берегу люди видели очень много погибших птиц. К жителям города обратился директор Одесского зоопарка Игорь Биляков, который призвал спасать птиц.

Тогда, зимой, люди, рискуя собственной жизнью, собирали на пляжах, в том числе – в воде, пострадавших птиц и везли в зоопарк. Впоследствии стало известно, что там накопилось около 300 особей. Их отмыли от масла, просушили, но у зоопарка не было необходимых мощностей для реабилитации такого количества птиц. Поэтому руководство учреждения обратилось к гражданам с просьбой взять птиц на реабилитацию.

