Место проведения поединка Лиги чемпионов остается под вопросом.

Власти Каталонии приняли решение закрыть границы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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Об этом сообщает El Mundo.

Ранее в регионе закрывали бары и торговые центры, но эта мера оказалась недостаточной, чтобы снизить количество заболевших коронавирусом и нагрузку на больницы.

По этой причине было решено ужесточить ограничения и закрыть границы на 15 дней. Новые правила вступили в силу утром 30 октября. Жителям также запрещено покидать пределы муниципалитетов. Исключением являются работа, школа и университет, а также неотложные дела с оформлением документов.

Что касается спорта, то официально проведение национальных и международных матчей не запрещено.

4 ноября "Барселона" должна принять киевское "Динамо" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Судьба этого поединка будет решена окончательно после консультаций каталонского правительства с УЕФА.

Согласно протоколу УЕФА. если местные власти закрывают границы, то клуб-хозяин матча должен предложить альтернативное место для проведения поединка. В противном случае команде будет присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

"Динамо" и "Барселона" в Лиге чемпионов: главное

После двух туров "Барселона" является лидером группы G. Каталонский клуб набрал шесть очков и опережает на три пункта "Ювентус". "Динамо" имеет в своем активе одно очко и идет третьим.

В прошлом поединке "Барса" на выезде обыграла "Ювентус" со счетом 2:0.

"Динамо" гостило у "Ференцвароша" и вело со счетом 2:0, но в итоге не удержало победу.

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Перевод: Данил Слесь