Эта страна по площади сопоставима со средними городами других стран, но может предложить впечатляющие возможности длятуристов, ищущих праздничный отдых.

Это, возможно, одна из самых маленьких стран Европы, но она полна развлечений, особенно в преддверии Рождества.

В канун этого праздника Люксембург погружается в очаровательную зимнюю сказку, пишет Express. Издание отметило, что когда рождественская ярмарка начинается в одноименной столице, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ее компактная планировка делает ее невероятно удобной для пеших прогулок, позволяя туристам с легкостью перемещаться между историческими площадями, такими как Площадь Оружия и Площадь Конституции.

В блоге о путешествиях Together In Transit отмечается, что город, припорошенный снегом, превращается в "прекрасную зимнюю сказку" с киосками с глинтвейном, но настоящей отличной новостью является то, что по всему Люксембургу полностью бесплатный общественный транспорт.

"Система действует на все поездки на автобусах, трамваях и поездах стандартного класса в пределах страны", - отметило издание и добавило, что это преимущество дополняется богатой историей.

Потрясающие виды на город открываются с набережной Корниш, а разбросанные по всему Люксембургу праздничные рынки предлагают все, что только можно пожелать, включая аттракционы, катки и киоски с едой и напитками. Столица преображается к ежегодному фестивалю Winterlights, главные ярмарки которого пройдут с 21 ноября 2025 года по 1 января 2026 года.

Люксембург - одно из немногих европейских направлений для рождественских ярмарок, работающих даже после Рождества.

Основные достопримечательности расположены на ключевых площадях: рождественская ярмарка Lëtzebuerger Chrëschtmaart проходит традиционно на площади Place d’Armes, а рождественская ярмарка Wantermaart на площади Конституции - это впечатляющее 32-метровое колесо обозрения, с которого открывается вид на весь город.

На всех основных ярмарочных площадках, включая площадь Парижа, туристы могут насладиться местными деликатесами, такими как картофельные оладьи и глинтвейн.

В городе есть множество достопримечательностей, которые стоит посетить. Главной из них является замок Вианден, признанный одним из самых впечатляющих сооружений Европы.

"Если вы цените рождественские ярмарки и атмосферу, то декабрь - лучшее время для посещения Люксембурга. Если же вас интересуют теплая погода, пешие прогулки и активный отдых, рекомендуем позднюю весну и лето", - посоветовало издание.

