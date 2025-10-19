Это, возможно, одна из самых маленьких стран Европы, но она полна развлечений, особенно в преддверии Рождества.
В канун этого праздника Люксембург погружается в очаровательную зимнюю сказку, пишет Express. Издание отметило, что когда рождественская ярмарка начинается в одноименной столице, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ее компактная планировка делает ее невероятно удобной для пеших прогулок, позволяя туристам с легкостью перемещаться между историческими площадями, такими как Площадь Оружия и Площадь Конституции.
В блоге о путешествиях Together In Transit отмечается, что город, припорошенный снегом, превращается в "прекрасную зимнюю сказку" с киосками с глинтвейном, но настоящей отличной новостью является то, что по всему Люксембургу полностью бесплатный общественный транспорт.
"Система действует на все поездки на автобусах, трамваях и поездах стандартного класса в пределах страны", - отметило издание и добавило, что это преимущество дополняется богатой историей.
Потрясающие виды на город открываются с набережной Корниш, а разбросанные по всему Люксембургу праздничные рынки предлагают все, что только можно пожелать, включая аттракционы, катки и киоски с едой и напитками. Столица преображается к ежегодному фестивалю Winterlights, главные ярмарки которого пройдут с 21 ноября 2025 года по 1 января 2026 года.
Люксембург - одно из немногих европейских направлений для рождественских ярмарок, работающих даже после Рождества.
Основные достопримечательности расположены на ключевых площадях: рождественская ярмарка Lëtzebuerger Chrëschtmaart проходит традиционно на площади Place d’Armes, а рождественская ярмарка Wantermaart на площади Конституции - это впечатляющее 32-метровое колесо обозрения, с которого открывается вид на весь город.
На всех основных ярмарочных площадках, включая площадь Парижа, туристы могут насладиться местными деликатесами, такими как картофельные оладьи и глинтвейн.
В городе есть множество достопримечательностей, которые стоит посетить. Главной из них является замок Вианден, признанный одним из самых впечатляющих сооружений Европы.
"Если вы цените рождественские ярмарки и атмосферу, то декабрь - лучшее время для посещения Люксембурга. Если же вас интересуют теплая погода, пешие прогулки и активный отдых, рекомендуем позднюю весну и лето", - посоветовало издание.
