Среди прочего, туристам запретили покупать любые товары у уличных торговцев – за это можно нарваться на штраф в 750 евро.

На популярном испанском курорте Пальма-де-Майорка туристам грозит штраф в размере 750 евро за покупку чего-либо, включая еду, напитки, сувениры и пляжные аксессуары, у уличных торговцев.

Как пишет Daily Mirror, это лишь одно из многих требование, предусмотренных введенными в этом месяце новыми законами, призванными урегулировать поведение буйных туристов – нарушение некоторых из них может даже привести к аресту.

В частности, речь идет о таких вопросах, как вандализм, включая граффити, плакаты и листовки, азартные игры и ставки в общественных местах, ложное попрошайничество, домогательства, несогласованные выступления артистов, экскурсии без лицензий, выбрасывание мусора, употребление алкоголя в общественных местах, групповые собрания, уличная торговля, автодома, нудизм, выход на балкон, а также езда на скутерах.

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Издание отмечает, что новые законы вводятся частично после протестов на острове против чрезмерного туризма, а также жалоб людей на поведение посетителей.

Эксперты по путешествиям, в свою очередь, советуют туристам внимательно ознакамливаться с правилами поведения как в Пальме, так и других популярных курортных направлениях.

"Когда выезжаете за границу, всегда стоит ознакомиться с местными правилами. Эти меры были введены для защиты культуры и экономики Пальмы, а в некоторых случаях и для общественной безопасности. Покупка у неавторизованных уличных торговцев может показаться безобидным способом получить выгоду, но она может подорвать местный законный бизнес. Нелегальные уличные торговцы также могут предлагать контрафактные товары, что, опять же, может показаться не такой уж большой проблемой для многих, но нарушает правила интеллектуальной собственности и отнимает деньги у законного бизнеса. Послание ясное – покупайте у надежных продавцов, иначе туристы могут столкнуться с серьезными последствиями", –пояснил генеральный директор и основатель интернет-магазина Watches2U Дэнни Тоффел.

При этом граффити, классифицируемое как очень серьезное правонарушение, будет караться штрафом до 3000 евро, а нудизм, как полный, так и частичный, будет караться штрафом до 750 евро. Это не распространяется на "отведенные места" или, например, на женщин, которые ходят топлес по пляжам. Тем врменем, балконинг (перемещение с одного балкона на другой) будет наказываться штрафом до 1500 евро.

В то же время, пользователи электрических скутеров теперь должны будут доказать, что у них есть страховка гражданской ответственности (с минимальным покрытием в размере 120 тысяч евро). Также им придется носит шлемы.

В то же время использование колонок без разрешения муниципалитета, паркур, лазерные указки, справление малой и большой нужды в общественных местах и вовсе повлекут за собой аресты.

Другие штрафы для туристов на Майорке

В последние годы испанская Майорка пытается утихомирить буйных туристов, чтобы, с одной стороны, привлечь больше семейных отдыхающих с деньгами, а, с другой стороны, отреагировать на жалобы местных жителей, уставших от шума.

С каждым годом на острове вводят все новые и новые штрафы для туристов, а в прошлом году даже звучали призывы депортировать особо необузданных отдыхающих.

Тем временем, многие местные рестораны уже ввели дресс-код для туристов, запретив им приходить в пляжной одежде.

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