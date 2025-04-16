Лучшей страной Европы для любителей кошек неожиданно для многих признали Бельгию.

Такие страны, как Греция и Кипр, традиционно считаются "кошачьими" – туристы с радостью фотографируют пушистиков на улицах местных городов и уверены, что здесь им живется очень хорошо.

Однако свежее исследование компании Go Voyager привело к неожиданным результатам – оказывается, именно эти страны являются одними из наименее котолюбивых в Европейском союзе.

Как проводилось исследование

В рамках исследования эксперты проанализировали численность кошек на квадратный километр в каждой из 27 стран Евросоюза, а также процент домохозяйств, в которых есть хотя бы одна кошка.

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"Рейтинг каждой страны ЕС на основе вышеупомянутых данных позволил нашей команде выяснить, какое государство-член ЕС лучше всего подходит для посещения любителями кошек, поскольку там существует более высокая вероятность встретить пушистого друга", – отметили авторы исследования.

В итоге они пришли к выводу, что самой густонаселенной кошками страной ЕС является Мальта, а наименее густонаселенной – Греция. Также именно на Мальте было зафиксировано больше всего кошек на квадратный километр (316,46), тогла как меньше всего – в Финляндии (2,9).

Тем временем, Румынию признали страной с наибольшим количеством домохозяйств, в которых живут кошки – 48%, тогда как меньше всего кошек проживают в домохозяйствах Греции (13%).

"Хотя Греция, особенно Афины, известна своей популяцией бродячих кошек, однако по статистике у них самый низкий процент домохозяйств, в которых есть кошки", – отмечают авторы исследования.

При этом наименьшее общее количество кошек проживает на Кипре (60 810), а наибольшее – в Германии (15 200 000).

В то же время общий рейтинг лучших стран Европы для любителей кошек, учитывающий все показатели, весьма неожиданно для многих возглавила Бельгия – там проживает 81,89 кошек на квадратный километр из-за высокой культуры содержания домашних животных и тесноты жилых помещений. Кошки живут в 33% бельгийских домохозяйств.

10 самых кошачьих стран Европы

Бельгия Венгрия Польша Мальта Румыния Франция Словения Германия Нидерланды Австрия

Тем временем, последнее место в рейтинге досталось Греции. За ней идут Ирландия, Хорватия, Швеция и Кипр.

Стоит тотметить, что в рейтинге не учитывалась Турция – страна, которая, вероятно, больше всего ассоциируется у туристов с котами. Хвостатые пушистики там буквально повсюду: на улицах, на крышах и в окнах домов, в магазинах и даже вестибюлях офисных зданий. А местные жители их не гонят прочь, а наоборот – рады видеть.

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