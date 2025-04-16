Бельгию признали лучшей страной ЕС для кошек / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Такие страны, как Греция и Кипр, традиционно считаются "кошачьими" – туристы с радостью фотографируют пушистиков на улицах местных городов и уверены, что здесь им живется очень хорошо. 

Однако свежее исследование компании Go Voyager привело к неожиданным результатам – оказывается, именно эти страны являются одними из наименее котолюбивых в Европейском союзе.

Как проводилось исследование

В рамках исследования эксперты проанализировали численность кошек на квадратный километр в каждой из 27 стран Евросоюза, а также процент домохозяйств, в которых есть хотя бы одна кошка.

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"Рейтинг каждой страны ЕС на основе вышеупомянутых данных позволил нашей команде выяснить, какое государство-член ЕС лучше всего подходит для посещения любителями кошек, поскольку там существует более высокая вероятность встретить пушистого друга", – отметили авторы исследования.

В итоге они пришли к выводу, что самой густонаселенной кошками страной ЕС является Мальта, а наименее густонаселенной – Греция. Также именно на Мальте было зафиксировано больше всего кошек на квадратный километр (316,46), тогла как меньше всего – в Финляндии (2,9).

Тем временем, Румынию признали страной с наибольшим количеством домохозяйств, в которых живут кошки – 48%, тогда как меньше всего кошек проживают в домохозяйствах Греции (13%).

"Хотя Греция, особенно Афины, известна своей популяцией бродячих кошек, однако по статистике у них самый низкий процент домохозяйств, в которых есть кошки", – отмечают авторы исследования.

При этом наименьшее общее количество кошек проживает на Кипре (60 810), а наибольшее – в Германии (15 200 000).

В то же время общий рейтинг лучших стран Европы для любителей кошек, учитывающий все показатели, весьма неожиданно для многих возглавила Бельгия – там проживает 81,89 кошек на квадратный километр из-за высокой культуры содержания домашних животных и тесноты жилых помещений. Кошки живут в 33% бельгийских домохозяйств.

10 самых кошачьих стран Европы

  1. Бельгия
  2. Венгрия
  3. Польша
  4. Мальта
  5. Румыния
  6. Франция
  7. Словения
  8. Германия
  9. Нидерланды
  10. Австрия

Тем временем, последнее место в рейтинге досталось Греции. За ней идут Ирландия, Хорватия, Швеция и Кипр.

Стоит тотметить, что в рейтинге не учитывалась Турция – страна, которая, вероятно, больше всего ассоциируется у туристов с котами. Хвостатые пушистики там буквально повсюду: на улицах, на крышах и в окнах домов, в магазинах и даже вестибюлях офисных зданий. А местные жители их не гонят прочь, а наоборот – рады видеть.

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