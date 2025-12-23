Буйные пассажиры все чаще срывают рейсы.

Аналитики в сфере воздушного транспорта отмечают всплеск агрессии на пассажирских рейсах в последние годы. Так, если в 2019 году они фиксировали до 400 случаев неподобающего поведения пассажиров в небе, то после 2023 года их число переваливало за тысячу ежегодно.

Как пишет Which? Travel, с начала пандемии коронавируса значительно возросло число инцидентов с пьянством, насилием и агрессивным поведением на борту самолетов.

Согласно официальной статистике Управления гражданской авиации (CAA), в 2019 году было зафиксировано 390 случаев, когда авиакомпании сообщали о "трудностях в контроле над пьяными, агрессивными или недисциплинированными пассажирами". К 2023 году это число выросло до 1245 инцидентов, а в 2024 году оно оставалось значительно выше 1000.

И это при том, что авиакомпании обязаны информировать CAA только о самых серьезных инцидентах, то есть тогда, когда члены экипажа подвергаются физическому насилию, рейсы приходится перенаправлять, быйных пассажиров фиксируют в креслах или тому подобное.

В свою очередь Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщает, что в 2024 году на каждые 395 рейсов приходился один инцидент, связанный с буйными пассажирами, по сравнению с одним инцидентом на каждые 405 рейсов в 2023 году.

Алкоголь – главный катализатор агрессии на борту самолетов

Как рассказали изданию бортпроводники, общее у большинства инцидентов, связанных с агрессивной реакцией на борту, – это алкоголь. При этом бывшая бортпроводница British Airways отметила, что каждый член экипажа, с которым она когда-либо работала, согласился с тем, что запрет на алкоголь был бы "простым решением" большинства случаев насилия на борту. Одновременно она констатировала, что авиакомпании и аэропорты по всему миру получают слишком большую прибыль от продажи алкоголя, чтобы вносить изменения.

В то же время многие авиакомпании, публично заявляющие о своей нулевой толерантности к буйным пассажирам, продолжают подавать алкоголь в самолетах.

Бортпроводники боятся неприятных пассажиров

Туристка Хелен Кливер, имевшая неприятный опыт полета с буйными пассажирами на Ибицу, утверждает, что работавшие на рейсе бортпроводники продолжили подавать алкоголь шумной группе, которая уже была пьяна, когда поднялась на борт самолета – до того момента, пока не началась драка.

Когда она спросила бортпроводников: "Почему вы продолжали подавать им алкоголь, когда они уже пьяны?", измученная стюардесса ответила: "Они могут вести себя неприятно, если мы этого не сделаем".

Именно бортпроводники чаще всего сталкиваются с агрессией или насилием на борту. Во время беспорядков экипажу не разрешается покидать кабину пилотов, поэтому бортпроводники остаются наедине с проблемой. На самом деле, зачастую они мало что могут сделать.

Упомянутая ранее бывшая бортпроводница British Airways отметила, что иногда чувствовала себя разочарованной работой наземного персонала.

"Бесчисленное количество раз они разрешали садиться на борт явно пьяными пассажирами, и нам приходилось либо высаживать их, либо, в некоторых случаях, бортпроводник решал, что они могут лететь, если мы будем за ними следить. Мне было некомфортно держать их на борту, когда я наблюдала за их поведением во время посадки, зная, что они захотят выпить еще больше во время полета", – пожаловалась она.

Споры на борту как следствие современно стиля путешествий

Эксперты отмечают, что не только пьянство приводит к плохому поведению в самолетах. Есть убедительные доказательства того, что современный способ полетов создает идеальные условия для агрессии на борту.

Многие участники опроса Which? заявляли о более мелких ссорах из-за откидывающихся сидений, пассажиров, занимающих слишком много места, локтей, выходящих за подлокотники, и неспособности контролировать детей.

Отчасти причина того, почему так много этих мелких неприятностей теперь перерастают в полномасштабные споры, заключается в том, насколько более стрессовыми и конфликтными стали авиаперелеты. Исследование инцидентов в Китае показало, что три фактора повышают вероятность насилия: длительные задержки, высокая плотность пассажиров у выхода на посадку и ночные рейсы.

Бортпроводники также согласились, что задержки оказывают огромное влияние на поведение пассажиров – некоторые из них попросту умудрялись выпивать в баре гораздо дольше, чем планировалось.

Кроме того, напряжение создают очереди на досмотр, трудности с поиском мест в аэропорту и их переполненность в часы пик.

Также конфликты провоцируют сотрудники авиакомпании, вытаскивающие пассажиров из очереди у выхода на посадку, чтобы оспорить размер их багажа. Зачастую это делается грубо, так как пассажирам грозят штрафы, а сотрудники авиакомпаний получают премии за поимку нарушителей норм багажа.

Еще более значительны психологические последствия попыток втиснуться во все более тесные сиденья. Если в 1975 году среднее расстояние между вашим сиденьем и сиденьем впереди составляло около 86 сантиметров, то сейчас оно обычно составляет около 76 сантиметров. Исследование американских ученых 2015 года "Агрессивность в самолете: какие факторы влияют на гнев пассажиров?" показало, что когда пространство в самолете превращается во все более ценный, но находящийся под угрозой ресурс, существует вероятность того, что люди выйдут из себя, когда этот ресурс у них отберут.

Худшие месяцы для агрессии на борту самолета

Эксперты отмечают, что уровень агресси в самолетах зависит от месяца и места путешествия. А потому они советуют выбирать более спокойные аэропорты, а также авиакомпании с более дружелюбным персоналом и меньшим количеством отмен или задержек рейсов.

При этом анализ издания показывает, что избегание определенных месяцев может повысить вероятность беспроблемной поездки – особенно если вы летите в популярное место отдыха, такое как Балеарские острова или испанское побережье.

Согласно статистике CAA, большинство инцидентов происходит в июне и мае, хотя больше людей путешествуют в августе. Вероятно, это связано с тем, что июнь и май также являются пиковым сезоном для мальчишников и девичников.

Худшее время для полетов – это четверг после обеда, поскольку многие группы берут выходной в пятницу, чтобы провести длинные выходные, или пятница. CAA также заявила, что вероятность возникновения проблем выше по пути на отдых, чем на обратном рейсе.

Как авиакомпании борются с буйными пассажирами

В ноябре 2025 года во Франции вступил в силу закон, определяющий наказания для пассажиров, нарушающих порядок в воздушном пространстве Франции. Согласно ему, теперь буйные путешественники рискуют получить штраф до 20 тысяч евро.

Ранее войну проблемным пассажирам объявил крупнейший лоукостер Европы Ryanair. С лета этого года сумма штрафа для путешественников, нарушающих порядок, стартует от 500 фунтов стерлингов.

В свою очередь гендиректор авиакомпании Майкл О'Лири неоднократно заявлял о необходимости ввести ограничения на алкоголь в аэропортах по всей Европе, поскольку пассажиры успевают напиваться в аэропортах и потом срывают рейсы.

