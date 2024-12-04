Итальянские города решили очистить от сейфов для ключей, которые владельцы жилья оставляют туристам для самозаселения.

Туристы в Италии, арендующие апартаменты через такие сервисы, как Airbnb или Booking.com, теперь не смогут заселиться самостоятельно – владельцы жилья будут обязаны встречать их лично, чтобы подтвердить их личности и провести процедуру регистрации. В течение 24 часов после заселения они должны будут отправить личные данные гостей и копии их документов полиции.

Как пишет Euronews Travel, итальянские власти решили ввести запрет на сейфы для ключей (key lock boxes), которые арендодатели оставляют гостям для самозаселения, на фоне массовых протестов со стороны местных жителей. В таких крупных городах, как Рим, Флоренция и Милан, дошло до того, что горожане попросту срывали такие ящики, размещенные владельцами у входа в жилье.

Отмечается, что соответствующий запрет вступил в силу еще 18 ноября 2024 года, но только сейчас полиция и местные власти начали уведомлять о нововведении платформы аренды жилья и владельцев недвижимости.

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Как пояснили в Министерстве внутренних дел Италии, эта мера была введена для "предотвращения угроз общественному порядку и безопасности из-за возможного размещения опасных людей или тех, кто связан с преступными или террористическими организациями".

Тем временем, мэр итальянской столицы Рима Роберто Гольее поприветствовал запрет, назвав его "концом замков и коробок, которые изуродовали наши улицы и препятствуют адекватным проверкам безопасности". Он также добавил, что намерен привлечь "подходящие методы вмешательства" для удаления всех подобных устройств.

Как ранее сообщал УНИАН, с начала декабря 2024 года в отелях Испании начала действовать скандальная норма о персональных данных туристов, требующая от них предоставлять больше личной информации при заселении.

Местные отели раскритиковали это новшество, а власти объяснили, что такое усиление проверок является частью более широкой кампании по борьбе с организованной преступностью.

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