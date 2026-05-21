'Понимали, что лучше не быть вместе': известная телеведущая впервые рассказала о кризисах в браке

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая недавно впервые за период полномасштабной войны приехала домой из Дубая, рассказала о кризисах в браке с мужем Дмитрием Котеленцем.

По ее словам, в супружеской жизни случаются разные ситуации. Более того, пара даже была в шаге от развода.

"У меня лучший муж, но я иногда это не ценю. Мы, как и все семьи, живем в конфликтах. Мы в замкнутом кругу все эти кризисы проходим вместе. Было много разных кризисов, и они продолжаются. Но мы понимаем, что мы самые близкие люди друг для друга, наш ребенок очень спасает. Было несколько раз, когда мы понимали, что лучше не быть вместе. Хорошо, что мы с этим справились", – подчеркнула Василиса в интервью Маричке Падалко.

Телеведущая добавила, что им удалось найти общий язык и сохранить свой брак благодаря искренним разговорам и общему сыну Родиону.

"Прежде всего, нужно поговорить. Хотя у нас это иногда не очень хорошо получается. Я настаиваю на терапевте. Он не соглашается. Он не верит в то, что найдется авторитетный человек, который сможет в чем-то его убедить. Но я благодарна нашей мудрости, что все-таки у нас хватает сил помолчать два-три дня, а потом поговорить", – отметила Фролова.

