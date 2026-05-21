Сколько платят за сбитый 'Шахед' и какой дрон самый дорогой: военный назвал цифры

За уничтожение "Шахеда" предусмотрена фиксированная выплата.

Украинские защитники, сбивающие российские дроны-камикадзе типа "Шахед", получают не только боевые результаты, но и денежное вознаграждение за каждую пораженную вражескую цель. Сейчас выплата за уничтожение такого дрона является фиксированной, а система мотивации продолжает работать и помогает поддерживать эффективность подразделений. Об этом рассказал заместитель командира батареи перехватчиков беспилотных летательных аппаратов зенитного ракетного дивизиона в 23 ОМБр и лейтенант Назар Бочкур в интервью "Фокусу".

По его словам, система дополнительных выплат за уничтожение воздушных целей остается важной частью мотивации для украинских бойцов, работающих с дронами-перехватчиками.

Бочкур добавил, что в 23-й отдельной механизированной бригаде такая практика действует постоянно, а пилоты знают, что за каждую подтвержденную цель предусмотрено отдельное вознаграждение.

"Наши пилоты всегда знают, что за каждую уничтоженную цель предусмотрено достойное вознаграждение", - добавил он.

Боец отметил, что система работает в соответствии с действующим законодательством и включает не только денежные выплаты, но и электронные баллы, которые подразделения могут использовать для закупки дополнительного оборудования, техники или новых БпЛА. Однако, несмотря на это, процесс оформления таких выплат остается довольно сложным.

Чтобы их получить, нужно предоставить полный пакет подтверждений об уничтожении цели - видеофиксацию, документацию и другие доказательства. По словам Бочкура, из-за этого воинам приходится тратить много времени на бюрократические процедуры.

Однако военный говорит, что такую систему в бригаде считают эффективной и пока не видят необходимости кардинально ее менять. Он отметил, что чрезмерное упрощение механизма могло бы создать риски для возможных манипуляций или спекуляций вокруг выплат.

"Процесс оформления выплат сопровождается значительной документальной работой, ведь каждое уничтожение цели требует качественного подтверждения и официального заверения. В то же время чрезмерное упрощение этой системы может создать риски для возможных спекуляций, поэтому на данный момент механизм дополнительных выплат у нас уже отработан и работает эффективно", - заверил защитник.

Он добавил, что за уничтожение "Шахеда" предусмотрена фиксированная выплата, а именно 36 540 гривен.

Также у военного поинтересовались, какие цели считаются самыми дорогостоящими, если говорить о вознаграждениях. На что он ответил, что все дроны оплачиваются примерно одинаково, тогда как самые крупные выплаты предусмотрены за поражение крупной воздушной техники, а именно самолетов или истребителей.

Угроза российских "Шахедов" - последние новости

Как писал УНИАН, ранее в Украине испытали секретное оружие против "Шахедов". Отечественная компания Celebra Tech разработала противодроновую лазерную систему под названием Trident ("Тризуб").

По словам разработчиков, она включает AI-ориентированное определение и отслеживание целей, которое работает параллельно с интегрированным радаром и модулем командования и управления.

В то же время начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему "Шахеды" долетают аж до Закарпатья. По его словам, такая ситуация может носить показательный характер.

"Только сменилось там руководство (имеется в виду поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии - УНИАН), сразу туда полетели дроны. Возможно, это было показательно. Иногда большое количество беспилотников быстро останавливается, а бывает так, что БПЛА долетает до Львова", - отметил Игнат.

