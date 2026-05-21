Атака на 'Бельбек': дроны 'разнесли' новейший российский комплекс посадки самолетов (фото)

В результате атаки дронов был поврежден новейший российский комплекс РСП-28МЕ, отвечающий за управление посадкой военных самолетов.

Во временно оккупированном Крыму в результате атаки дронов по аэродрому"Бельбек" был поражен новейший российский комплекс радиолокационной системы посадки самолетов РСП-28МЕ. По данным Telegram-канала"Досье Шпиона", удары нанесли в ночь на 17 мая.

Опубликованные фото последствий атаки свидетельствуют, что россияне пытались защитить комплекс маскировочными сетками, однако это не помогло избежать повреждений.

В частности, дроны повредили модуль диспетчерского радиолокатора ДРЛ-27СЕ, который входит в состав комплекса РСП-28МЕ. Также был уничтожен модуль управления системой на базе грузовика КАМАЗ-6850.

РСП-28МЕ – это современный комплекс, который используется для управления воздушным движением на оперативных аэродромах. Система контролирует предпосадочные маневры самолетов и помогает пилотам выдерживать курс и глиссаду во время посадки.

Комплекс начали поставлять в российские войска в 2021 году. Его обслуживают трое операторов.

В состав РСП-28МЕ входят модуль диспетчерского радиолокатора ДРЛ-27СЕ, посадочный радиолокатор, автоматический радиопеленгатор, модуль управления и дизельная электростанция.

Как сообщал УНИАН, в Крыму были поражены инфраструктура и средства противовоздушной обороны военного аэродрома "Бельбек". Речь идет о зенитном комплексе "Панцирь-С2", ангаре с радаром к комплексу С-400, системе управления беспилотниками "Орион" и наземной станции управления БПЛА "Форпост".

Кроме того, в этот перечень входит пункт передачи данных "земля-воздух", диспетчерская вышка и ангар на аэродроме "Бельбек".

По данным "Крым. Реалии", в Крыму у российской армии возник дефицит ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". После поражения проходят недели, а иногда и месяцы, пока на атакованной российской позиции появляется "Панцирь" на замену.

