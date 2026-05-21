Эксперты протестировали 21 сорт кофе и назвали два самых лучших

Немецкие эксперты протестировали, какие кофейные зерна из супермаркетов самые вкусные и стоят своих денег. Два бренда оказались на вершине списка, и один из них впечатлил их своим уникальным ароматом и вкусом.

Как пишет next.gazeta.pl, немецкийм фонд Stiftung Warentest проанализировал 21 сорт кофе в зернах, продаваемый в супермаркетах. В исследование были включены шесть сортов эспрессо и пятнадцать смесей с пометкой Crema (для приготовления кофе с пенкой). Сенсорная оценка оказала наибольшее влияние на итоговый балл, составив 55% от общей оценки. Также учитывались внешний вид напитка, аромат, вкус, ощущение во рту и послевкусие. Дегустации проводились в контролируемых условиях, а кофе готовился в автоматической эспрессо-машине без добавления молока или сахара.

Лабораторные исследования также имели важное значение. Проверялось наличие акриламида, фурана, минеральных масел и тяжелых металлов. Также оценивалась информация на этикетке и качество упаковки. Эксперты даже проверили степень обжарки зерен, содержание кофеина и подлинность маркировки "100% арабика".

В результате две марки кофе возглавили рейт, и одна из них получила почти идеальную оценку за вкус.

Наивысшие баллы были присуждены Segafredo Intermezzo и Lavazza Espresso Italiano Cremoso. Первая получила оценку 1,9, а вторая – 1,8. При этом особенно высоко был оценен вкус Lavazza. Эксперты присвоили ей почти максимальную сенсорную оценку 1,0 за интенсивный аромат и гармоничный вкус.

При этом оценка Segafredo Intermezzo была ниже по уровню загрязнения. Однако фонд подчеркнул, что обнаруженные вещества не превышают допустимых стандартов безопасности. Присутствие акриламида и фурана является результатом процесса обжарки и было обнаружено во всех протестированных продуктах.

Ранее УНИАН рассказывал, что на европейском рынке все чаще фиксируются случаи продажи поддельного кофе, который сложно отличить от оригинала даже по упаковке. Мошенники используют более дешевые ингредиенты, в частности сою, чтобы снизить затраты и увеличить прибыль.

