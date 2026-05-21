Выступление Верки Сердючки на 'Евровидении-2026' вырезали из записи: артист отреагировал

Певец также отметил, что извлек из этой ситуации уроки.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2026" уже завершился, однако разговоры о нем не утихают. Так, на днях еврофаны возмутились решением организаторов вырезать с YouTube-канала Eurovision Song Contest выступление Верки Сердючки с хитом "Volare".

Напомним, что в гранд-финале, 16 мая, в интервале зрителей в зале развлекали звезды конкурса разных лет. Среди них были украинцы – Руслана и Верка Сердючка. Известно, что артисты дважды исполняли песни "Евровидения" или мировые хиты. Но внимательные еврофаны заметили, что финал попурри, где весь зал подпевал Данилке хит Доменико Модуньо, просто вырезали.

Впоследствии сам артист отреагировал на критику поклонников и объяснил, что причиной этому стали неурегулированные вопросы с авторскими правами.

Видео дня

"Понимаю, что организаторы не хотели нас обидеть, у них есть свое видение, свои условия. Но я не понимаю, зачем приглашать, как говорят, "икону Евровидения", и не показывать ее. Спасибо еврофанам за такую искреннюю реакцию и поддержку. Конечно, мне бы хотелось, чтобы все могли посмотреть полноценное выступление, а не обрезанный фрагмент. Но я рад, что по крайней мере тысячи зрителей в зале увидели номер вживую и пели вместе с нами", – отметил Андрей Данилко в своем Instagram.

Певец также подчеркнул, что не мог повлиять на эту ситуацию, однако теперь сделал для себя выводы.

"Для меня это урок. Если и соглашаться на участие в таких мероприятиях, стоит договариваться обо всех деталях "на берегу": авторские права, исполнение и даже согласовывать раскадровку номера, чтобы понимать, как это все будет выглядеть. Но если перефразировать известный мем "Папа, я стараюсь!", могу сказать так: "Ребята, мы старались…", – добавил он.

Кстати, артист также отметил, что решил самостоятельно связаться с правообладателями песни "Volare" и договориться с ними о записи кавера. Об этом он написал так:

"Я с огромным удовольствием записал бы полную версию "Volare" и, если повезет, подарил бы этой песне новую жизнь. Для меня самое ценное – когда на наших концертах люди и смеются, и плачут, и испытывают теплую ностальгию. А потом возвращаются домой с простым ощущением: "Мы были на концерте Сердючки, и мы были счастливы".

Напомним, ранее украинцы резко отреагировали на результаты "Евровидения-2026".

Вас также могут заинтересовать новости: