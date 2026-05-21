В первую очередь продовольствием будут обеспечены уязвимые категории населения.

Социально

В случае крайней необходимости социально незащищенные граждане и часть учреждений в Украине смогут быстро и бесплатно получить продукты из государственных резервов. К таким учреждениям относятся больницы, школы, детские сады и дома-интернаты. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Для реализации данного шага будут использовать пшеницу из государственного резерва, запасы которой по всей Украине были сформированы на уровне 14 тысяч тонн, по данным на начало 2026 года.

Таким образом, областные военные администрации и Киевская городская военная администрация могут передавать уязвимым категориям населения муку, крупы, макаронные и хлебобулочные изделия, произведенные из зарезервированного зерна.

Видео дня

Фудбенкинг в Украине – главные новости

Более широкой поддержкой для социально незащищенных граждан должно стать внедрение в Украине системы продовольственных банков, или фудбенкинга. Согласно ей, продуктовые магазины и крупные сети с площадью более 400 кв. м должны передавать продукты с истекающим сроком годности малообеспеченным – вместо их утилизации.

Впрочем, как показывает европейский опыт, торговые сети не всегда соглашаются делиться продуктами, которые должны отправиться на свалку. В Чехии, которая является одним из лидеров по уровню развития системы фудбенкинга в Центральной Европе, ритейлеры даже пытались обжаловать требование властей о передаче продуктов в суде, но проиграли дело.

Промежуточным звеном в механизме фудбенкинга выступают продовольственные банки, которые аккумулируют продукты от сетей, сортируют их и распространяют среди населения.

Продукты не будут представлять никакой угрозы для здоровья потребителей, поскольку на их упаковке должны появиться два срока годности вместо одного. Это Best Before (Лучше употребить до) и Use By (Конечная дата употребления), которые являются стандартами маркировки продуктов в Европейском Союзе.

Вас также могут заинтересовать новости: