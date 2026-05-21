Путин нашел уязвимости у Мерца, чтобы помочь друзьям РФ получить власть в Германии, - Politico

Москва активизировала масштабную гибридную кампанию против Мерца.

Кремлевский диктатор Владимир Путин использует свой шанс нанести удар по канцлеру Германии Фридриху Мерцу, когда тот находится в самом слабом положении. По мере того как популярность канцлера внутри страны стремительно падает, Кремль, судя по всему, активизировал усилия, чтобы ускорить его падение и укрепить растущие пророссийские силы на крайне правом фланге Германии.

Хотя Путин давно стремился подорвать позиции Мерца с помощью кампаний влияния и гибридных атак, редко обстоятельства складывались так удачно в пользу Москвы, пишет Politico. Сообщается, что экономика Германии переживает спад, ее центристская коалиция ослаблена, а крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) лидирует в национальных опросах накануне двух земельных выборов в восточной Германии.

Ожидается, что там партия одержит исторические победы и сможет впервые с момента своего основания войти в правительство.

"Россия ищет партнеров внутри Европы, которых она могла бы использовать в своих целях, и цель, естественно, состоит в том, чтобы АдГ пришла к власти в ближайшем будущем – будь то на земельных выборах или, в конечном итоге, на следующих федеральных выборах", – объяснил Крис Шуленбург, депутат от возглавляемого Мерцем Христианско-демократического союза (ХДС). Это, по его словам, дало бы России стратегического партнера в Германии и плацдарм в Европе.

Путин усиливает давление

В последние недели Путин усилил давление на Мерца, действуя как открыто – остановив поставки казахстанской нефти в восточную Германию по российскому трубопроводу, – так и более тонко, стремясь расколоть немецкое общественное мнение предложением кандидатуры лояльного Кремлю бывшего канцлера Герхарда Шредера в качестве потенциального переговорщика на мирных переговорах по Украине.

Один из советников Путина также пригласил политиков из АдГ посетить ежегодный экономический форум российского президента в Санкт-Петербурге.

Стратегия Путина заключается в том, чтобы использовать реальные и растущие политические слабости Мерца – особенно в том, что касается недовольства немцев состоянием экономики, – и усугубить разногласия по поводу военной поддержки Берлином Украины. С этой целью кремлевская пропагандистская машина изображает Мерца неэффективным и оторванным от реальности, а отказ канцлера восстановить энергетические связи с Россией преподносит как "экономическое самоубийство", пишет СМИ.

Москва также выставляет консерваторов канцлера безрассудными разжигателями войны за то, что они поддерживают Украину и отказываются вести переговоры с Путиным для завершения конфликта.

Кремлевские нарративы находят отклик

Многие из этих нарративов находят особенно сильный отклик в бывшей Восточной Германии, где общественные настроения, как правило, более благосклонны к Москве. В связи с приближением региональных выборов в сентябре аналитики ожидают, что поддерживаемые Кремлем сети активизируют кампании влияния в интернете для усиления и распространения этих тезисов.

Согласно анализу берлинского аналитического центра Polisphere, количество критических статей о Мерце в немецкоязычном филиале связанной с Кремлем сети Pravda в этом месяце уже существенно выросло – примерно на 25 процентов – по сравнению с началом года.

Кремль рассматривает выборы в восточной Германии как возможность "масштабно ослабить Германию и особенно это правительство", – заявил эксперт по России из Германского совета по международным отношениям Стефан Майстер.

"Если в чем-то русские и сильны, так это в умении выявлять слабости своих противников и использовать их, – добавил он. – И восточная Германия – это, так сказать, одна из главных уязвимостей для федерального правительства и для способности Германии действовать, потому что это, по сути, точка входа для АдГ к захвату власти".

Мерц "хочет этой войны"

По версии Кремля, Мерц и его коалиция являются препятствием для мира в Европе и процветания в Германии, в то время как потенциальное правительство АдГ – это решение проблемы.

Это помогает объяснить, почему Путин стремится изобразить себя лидером, готовым вести бизнес с Германией, если бы только в Берлине было правительство, готовое работать с ним.

Эта стратегия наглядно проявилась в начале этого месяца, когда Путин использовал пресс-конференцию по случаю Дня Победы, посвященную разгрому нацистской Германии Советским Союзом, чтобы подчеркнуть свою мнимую готовность вести переговоры с ЕС по Украине.

"Лично я бы предпочел бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, – заявил Путин, когда его спросили, кто мог бы стать хорошим европейским посланником на переговорах. – В противном случае европейцы должны выбрать лидера, которому они доверяют, кого-то, кто не поливал Россию грязью. Мы никогда не закрывали дверь для переговоров. Не Россия отказывалась от диалога. Это делали наши коллеги".

Выдвижение Шредера, бывшего лидера Социал-демократической партии (СДПГ), было просчитанной попыткой расколоть немцев, одновременно выставив Путина добросовестным партнером по переговорам.

Шредер, в конце концов, считается изгоем среди мейнстримных немецких политиков из-за его связей с российскими государственными энергетическими компаниями. Поддерживая газопроводы "Северный поток", по которым российский газ поступал в Германию до полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, Шредер во многом олицетворяет многолетнюю зависимость своей страны от российских энергоносителей – отношения, которые Путин хочет восстановить, заявляют журналисты.

В АдГ также заявляют, что готовы говорить с Россией, учитывая то, что они преподносят как отказ Мерца делать это. На этой неделе лидер АдГ Алис Вайдель предположила, что угрозу для Германии представляет Украина, а не Россия, и заявила, что ее партия готова обсуждать мир с Путиным.

"Мы считаем ведение войны Украиной абсолютно катастрофическим, представляющим огромную угрозу безопасности Германии", – заявила она в Берлине.

"Безвозвратный экономический коллапс"

Кирилл Дмитриев – близкий союзник Путина и посланник Кремля, участвовавший в переговорах с администрацией Трампа по поводу войны в Украине, – также преподнес правительство Германии под руководством АдГ как лекарство от экономических проблем страны по той простой причине, что партия восстановит импорт энергоносителей из России.

"Ждите гораздо худшего, пока немецкие бюрократы не изменят курс и не искупят свои неверные решения. Или пока АдГ не спасет положение", – написал Дмитриев в начале этого месяца.

Без российского газа, во время худшего энергетического кризиса в истории, по его словам, Германия движется не просто к долгосрочной стагнации, а к немедленному безвозвратному экономическому коллапсу.

Этот тезис часто повторяют и политики из АдГ, призывающие к возобновлению работы газопроводов "Северный поток", которые снабжали Германию российским природным газом до 2022 года.

