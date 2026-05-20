Таиланд отменит 60-дневный безвизовый въезд для украинцев и не только

Это решение объясняется необходимостью снизить уровень преступности и борьбой с нелегальной занятостью иностранцев.

Таиланд начинает сворачивать часть своих туристических визовых льгот, поскольку власти стремятся усилить борьбу с преступностью и нелегальным трудоустройством иностранцев. Ограничения затронут, в частности, Украину и РФ. Как сообщает Bloomberg, новые правила могут стать очередным ударом для туристической отрасли, которая остается одним из ключевых секторов экономики страны.

В частности, во вторник правительство премьер-министра Анутина Чарнвиракхула одобрило прекращение действия программы безвизового въезда на 60 дней для граждан 93 стран и территорий. Эта программа была введена в рамках восстановления туристической сферы после пандемии Covid-19, говорится в заявлении правительства.

После изменений туристы из Австралии, Сингапура, США и ряда других стран смогут находиться в Таиланде без визы только 30 дней. Для граждан некоторых государств также вновь введут необходимость оформления визы по прибытии.

Видео дня

"Ужесточение правил происходит на фоне трудностей с восстановлением туристического сектора, который обеспечивает около пятой части экономики Таиланда. Число иностранных туристов до сих пор не вернулось к допандемическому уровню, а перспективы ухудшаются из-за конфликта на Ближнем Востоке, который подталкивает цены на топливо вверх и сдерживает спрос на дальние путешествия", – говорится в статье.

Во вторник государственное агентство по экономическому планированию Таиланда снизило прогноз по количеству иностранных туристов в 2026 году до 32 миллионов человек. Ранее ожидалось 35 миллионов, что означает вероятное второе подряд годовое сокращение туристического потока.

Чиновники объясняют ужесточение правил необходимостью борьбы со злоупотреблениями безвизовыми программами. По словам властей, ими все чаще пользуются международные преступные группировки и иностранцы, которые нелегально работают в сферах, которые должны быть зарезервированы для граждан Таиланда.

Такое решение свидетельствует об изменении подхода одной из наиболее зависимых от туризма экономик Азии. В течение последних лет Таиланд активно упрощал правила въезда для иностранцев, пытаясь вернуть туристов и стимулировать расходы после того, как пандемия Covid-19 серьезно ударила по отрасли.

В перечне стран, попавших под ограничения, – Андорра, Бахрейн, Бразилия, Бруней, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Кувейт, страны Балтии, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальдивы, Новая Зеландия, Оман, Филиппины, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Турция, Украина, ОАЭ, Великобритания, Перу, Гонконг, Вьетнам, Болгария, Кипр, Индия, Казахстан, Мальта, Румыния, Узбекистан, Китай, Россия и другие.

Новости туризма

Напомним, на Майорке вспыхнуло возмущение из-за состояния одного из самых известных пляжей острова – живописного Эс-Кало-дес-Моро, который буквально "исчезает" из-за чрезмерного наплыва туристов. Некогда скрытая жемчужина юго-восточного побережья Балеарских островов сейчас стала жертвой собственной популярности, в значительной степени – из-за соцсетей и инфлюенсеров.

По данным Фонда друзей Caló des Moro-s'Almonia, отдыхающие ежедневно неосознанно выносят с пляжа до 70 килограммов песка, в частности на обуви, полотенцах и сумках. За весь летний сезон потери могут достигать шести тонн.

Вас также могут заинтересовать новости: