Заявление о полном контроле ВСУ в Купянске – неправда: Трегубов объяснил ситуацию

В городе продолжается давление со стороны россиян на восточном берегу, продолжаются попытки проникновения к северу от населенного пункта.

Информация о полном контроле ВСУ над городом Купянск Харьковской области не соответствует действительности – в населенном пункте все еще находятся российские оккупанты.

Об этом в телемарафоне заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. Как отметил военный, накануне произошла некорректная цитата представителей "Хартии". Сейчас противник не прекращает попыток проникнуть в город с севера.

"Вынужден опровергнуть заявление "Хартии" – это, к сожалению, просто неправда. К сожалению, подразделения врага в городе все еще находятся. Да, их количество минимально, но в городе они есть... Непосредственно в Купянске продолжается давление россиян на восточном берегу и продолжаются попытки проникновения к северу от города", – сказал военный.

Он отметил, что попытки врага сейчас неэффективны – в город новые российские группы не добираются, в то же время несколько "недобитых" – в самом городе есть.

"Так же как и некоторые лица, которые все же успели туда проникнуть, инфильтрировавшись через трубу где-то месяц назад. Общее количество – до двух десятков, возможно, до нескольких десятков человек. Но позывные в самом городе, к сожалению, тоже фиксируются – вчера фиксировалось семь уникальных позывных. Надо, все же, понимать, что один уникальный позывной – это несколько человек. Потому что рация есть не у каждого (россиянина – УНИАН), не каждый выходит на связь", – пояснил спикер.

Он добавил, что на Лиманском и Волчанском направлениях продолжается активное давление врага.

Что происходит в Купянске

Как писал УНИАН, накануне "Суспільне" со ссылкой на командира третьей роты первого батальона "Хартии" с позывным "Зануда" сообщило, что украинские силы полностью контролируют Купянск в Харьковской области.

Речь шла о том, что противник пытается "затягиваться" в окрестности Купянска. Противнику помогает "зеленка", поэтому такие попытки удачны, но врага выявляют и уничтожают. "Зануда" также сказал, что информация о том, что россияне снова контролируют Купянск, не соответствует действительности.

